كشف استطلاع للرأي أجرته قناة "i24NEWS" "الإسرائيلية"، قبل أسبوعين من انتخابات الكنيست، عن تراجع معسكر الائتلاف إلى 57 مقعدًا، مقابل 60 في الاستطلاع السابق، فيما فشل حزب "عمخا يسرائيل" برئاسة عوفر فينتر في تجاوز نسبة الحسم.

وبحسب الاستطلاع، تصدّر حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو النتائج بـ27 مقعدًا، بزيادة مقعد واحد عن الأسبوع الماضي، تلاه حزب غادي آيزنكوت بـ21 مقعدًا، ثم حزب "بياحد" بقيادة نفتالي بينيت بـ13 مقعدًا، مسجلًا ارتفاعًا بمقعدين.

وحصل كل من حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة إيتمار بن غفير وحزب "الديمقراطيين" برئاسة يائير غولان على 9 مقاعد، فيما نال "يهدوت هتوراة" 8 مقاعد، وكل من "شاس" و"إسرائيل بيتنا" والقائمة المشتركة 7 مقاعد، مقابل 6 مقاعد للقائمة العربية الموحدة، و6 مقاعد لقائمة "الصهيونية الدينية" و"زهوت".

وسجّل الاستطلاع مفاجأة بخروج حزب عوفر فينتر من حسابات التمثيل البرلماني، بعدما تراجع إلى 3.1%، دون نسبة الحسم البالغة 3.25%، بعد أن منحته الاستطلاعات السابقة أربعة مقاعد. كما فشل حزبا "الاحتياطيون" و"الاقتصادي" في تجاوز العتبة الانتخابية.

وعلى مستوى توزيع الكتل، تراجع معسكر الائتلاف من 60 إلى 57 مقعدًا، فيما ارتفع معسكر التغيير من 48 إلى 50 مقعدًا، والأحزاب العربية من 12 إلى 13 مقعدًا.

وتشير النتائج إلى أن أيًا من المعسكرين لا يمتلك بمفرده الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة، والبالغة 61 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست.

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