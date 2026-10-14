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لبنان

اعتصام مفتوح عمال بلدية الميناء للمطالبة برواتبهم
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لبنان

اعتصام مفتوح عمال بلدية الميناء للمطالبة برواتبهم

2026-10-14 11:59
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بدأ عمال بلدية الميناء في طرابلس صباح اليوم الأربعاء 14 تشرين الأول/أكتوبر 2026، اعتصاما مفتوحًا عند مداخل القصر البلدي حيث ونصبوا خيمة لهم، احتجاجا على عدم قبض رواتبهم ومستحقاتهم المالية منذ ثلاثة أشهر في أزمة تطال نحو مئتي عائلة وتضع العمال أمام أعباء معيشية متزايدة مع بدء العام الدراسي.

رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد أكد في كلمة له، أن الاعتصام "يشكل اليوم الأول من تحرك مفتوح للمطالبة بالحقوق المتراكمة"، مشيرًا إلى أن المستحقات ترتبط بوزارة المالية التي لم تصرف الأموال المطلوبة حتى الآن.

وشدد السيد على أن التحرك ليس موجهًا ضد المجلس البلدي أو رئيس البلدية أو أبناء الميناء "بل هو صرخة لانتزاع حقوق العمال" داعيًا المجلس البلدي ورئيس البلدية إلى التحرك لدى رئيس الحكومة والجهات المعنية لتأمين المستحقات والمستلزمات الضرورية للعمال وعائلاتهم.

من جهته، أكد رئيس نقابة عمال بلدية الميناء أحمد مرسلي أن العمال لم يتقاضوا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر فيما يعجز كثيرون منهم عن تأمين الكتب والحقائب المدرسية لأبنائهم.

 وطالب مرسلي المجلس البلدي ونواب طرابلس بالتدخل العاجل لإنهاء الأزمة مؤكدا أن الاعتصام سيستمر حتى دفع كامل المستحقات.

بدوره، دعا الناشط محمد حداد، رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي إلى اعتماد آلية تضمن استمرارية تأمين المستحقات وعدم تكرار الأزمة محذرا من بقاء العمال في دائرة الانتظار من دون حلول عملية.

الجدير ذكره أن الاعتصام يأتي في ظل استمرار أزمة الرواتب للشهر الثالث على التوالي فيما يطالب العمال بتحويل الوعود إلى خطوات عملية.

الكلمات المفتاحية
لبنان وزارة الداخلية البلديات طرابلس والشمال
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