واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاتها وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة اليوم الأربعاء 14 تشرين الأول/أكتوبر 2026، لليوم الـ372 على التوالي، مرتكبة مزيدًا من عمليات القصف وإطلاق النار وعمليات نسف المنازل ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين في مناطق متفرقة من القطاع.

واستشهد أربعة فلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فيما أُصيب آخرون بجروح في غارات وإطلاق نار على القطاع.

وفجر اليوم، قصفت مروحيات الاحتلال شقة سكنية غربي مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد السيدة ريم أسعد عوض البالغة من العمر 33 عامًا وإصابة عدد من المواطنين بالتزامن مع اندلاع حريق كبير في المكان.

وفي وقت سابق، قصفت طائرة "إسرائيلية" بصاروخ سيارة كان يستقلها المواطن مؤمن الآي في منطقة المشاهرة بحي التفاح شرقي مدينة غزة ما أدى إلى استشهاده وإصابة عدد من المارة.

كما استشهد مصطفى عزمي منصور متأثرًا بجروح أُصيب بها في قصف "إسرائيلي" استهدف منطقة المواصي بمدينة رفح الأربعاء الماضي، فيما استشهد عبد الكريم النحال من مخيم الشاطئ إثر إطلاق نار من زوارق حربية "إسرائيلية" في منطقة السودانية شمالي مدينة غزة.

وفي سياق متصل، نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم عملية نسف لمنازل المواطنين في حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما استهدفت طائرة مُسيّرة "إسرائيلية" كشكًا قرب دوار عطيان شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى اندلاع حريق فيه.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2025، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1498 فيما ارتفع عدد المصابين إلى 5306 بينما بلغ عدد الجثامين التي جرى انتشالها 838 جثمانًا.

واستنادًا إلى إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية التراكمية للعدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 74,389 شهيدًا و175,423 مصابًا.

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