استشهدت امرأة وأُصيب 10 مدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، اليوم الأربعاء، جراء غارات جوية سعودية استهدفت مناطق سكنية في محافظة تعز اليمنية.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد امرأة وإصابة أربع أخريات، بينهن طفلة، إثر غارة استهدفت منطقة بني عامر في مديرية الشمايتين.

وفي وقت سابق من صباح الأربعاء، استهدفت غارة جوية عدة منازل في قرية الأحجاف بعزلة ميلاد في مديرية جبل حبشي، ما أسفر عن إصابة ستة مدنيين بجروح متفاوتة، معظمهم من النساء والأطفال.

كما تسبّبت الغارة بنفوق عدد من المواشي، وألحقت أضرارًا مادية كبيرة بالمنازل والممتلكات المجاورة.

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