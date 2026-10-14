كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي حرس الثورة: بعد حرب الأربعين يومًا حصلنا على أسلحة أكثر تطوّرًا

عربي ودولي

حكومة أذربيجان تمنع الحجاب في المدارس.. والاحتجاجات الغاضبة تتوسّع
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

حكومة أذربيجان تمنع الحجاب في المدارس.. والاحتجاجات الغاضبة تتوسّع

2026-10-14 13:32
109

تتصاعد تداعيات القيود الجديدة على الحجاب في أذربيجان، مع تسجيل احتجاجات طلابية وشكاوى من منع طالبات ومعلمات محجبات من دخول المدارس الحكومية أو مواصلة العمل فيها.

وتوسّعت الاعتراضات لتشمل العاصمة باكو ومناطق أخرى، وسط جدل بشأن تأثير قواعد الزي المدرسي على حرية المعتقد والحق في التعليم والعمل.

وبالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت وزارة الداخلية توقيف 37 شخصًا على خلفية أحداث مرتبطة بتطبيق القواعد الجديدة.

احتجاجات طلابية تضامنًا مع المحجبات

التحركات الاحتجاجية امتدت إلى مدارس في العاصمة باكو ومناطق أخرى، حيث عبّر طلاب عن تضامنهم مع زميلات محجبات مُنعن من دخول الفصول، فيما امتنع آخرون عن حضور الدروس رفضًا للقيود الجديدة.

ووثّقت منصة "ميدان تي في" الأذربيجانية احتجاجًا لطلاب مدرسة باكو رقم 69، طالبوا خلاله بالسماح لزميلاتهم المحجبات بمواصلة الدراسة. ورفع المحتجون لافتة كُتب عليها: "الحجاب ليس عائقًا أمام التعليم".

كما تحدثت تقارير عن تحركات مماثلة في منطقة ماسالي، حيث امتنع طلاب عن حضور الدروس تضامنًا مع زميلاتهم، في وقت اتسع فيه النقاش على منصات التواصل الاجتماعي بشأن انعكاسات قواعد الزي المدرسي على حق الفتيات في التعليم.

وتداول ناشطون مقاطع مصوّرة أظهرت طالبات محجبات ينتظرن خارج مدارسهن بعد منعهن من الدخول، إلى جانب مشاهد لمعلمات يودّعن تلاميذهن وسط البكاء، بعدما أفدن بتعرضهن لمطالبات بخلع الحجاب لمواصلة العمل.

توقيف 37 شخصًا

في موازاة الاحتجاجات، أعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية، توقيف 37 شخصًا على خلفية وقائع مرتبطة بتطبيق قواعد الزي المدرسي.

وقالت السلطات إن بعض الحوادث شملت الدخول في نزاعات مع العاملين في المدارس، والإضرار بمؤسسات تعليمية، ومحاولات عرقلة عملها وحركة المرور، وفق تعبيرها.

وأشارت تقارير إلى فتح قضية جنائية بموجب المادة 233 من قانون العقوبات الأذربيجاني، التي تتعلق بتنظيم أعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام أو المشاركة الفاعلة فيها.

شكاوى من صعوبة الوصول إلى منصات التواصل

بالتزامن مع تصاعد التحركات، ظهرت تقارير عن صعوبات في الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما "إنستغرام" و"تيك توك"، بالتزامن مع تداول مقاطع مصوّرة تتناول منع طالبات ومعلمات محجبات من دخول المدارس.

وأفادت تقارير إعلامية بأن بعض المستخدمين لم يتمكنوا من الوصول إلى هذه المنصات إلا عبر استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، وسط شكاوى من تعذّر استخدامها بصورة طبيعية.

القرار الحكومي

وفي 21 أيلول/سبتمبر، أقرّ مجلس الوزراء القرار رقم 309، المتعلق بتعديل قواعد ملابس الطلاب، مانعًا ارتداء عناصر أو إضافات تتعارض مع الزي المدرسي الموحّد أو مع ما تصفه السلطات بمبدأ علمانية التعليم العام.

كذلك تتضمن القواعد الجديدة مواصفات للملابس المهنية للمعلمين والمعلمات، من بينها ارتداء البدلة الرسمية أو التنورة أو الفستان بطول الركبة أو أسفلها.

وأثارت هذه المتطلبات شكاوى من معلمات قلن إن إدارات مدارسهن طالبتهن بخلع الحجاب، أو حذّرتهن من تعذّر مواصلة العمل إذا لم يلتزمن بالتعليمات.

ونقلت منصة "جام نيوز" عن تقارير وشهادات أن معلمات محجبات في مدينة سومقاييت تعرضن لمطالبات بنزع الحجاب أو تقديم استقالاتهن، فيما أوردت تقارير إعلامية حالات مشابهة في مدارس أخرى.

وأدى تزامن تعديل قواعد الزي الخاصة بالطلاب مع وضع متطلبات جديدة لملابس العاملين إلى توسيع نطاق الأزمة، التي لم تعد تقتصر على منع الطالبات من دخول الفصول، بل امتدت إلى ظروف عمل المعلمات وإمكانية استمرارهن في وظائفهن.

الكلمات المفتاحية
أذربيجان الحجاب
إقرأ المزيد
المزيد
"المطار بالمطار".. اليمن يفرض معادلته في وجه السعودية
عربي ودولي منذ ساعة
محكمة أميركية توقف عقوبات ترامب على منظمتين حقوقيتين داعمتين لفلسطين
محكمة أميركية توقف عقوبات ترامب على منظمتين حقوقيتين داعمتين لفلسطين
عربي ودولي منذ ساعة
حكومة أذربيجان تمنع الحجاب في المدارس.. والاحتجاجات الغاضبة تتوسّع
حكومة أذربيجان تمنع الحجاب في المدارس.. والاحتجاجات الغاضبة تتوسّع
عربي ودولي منذ ساعة
القوات اليمنية تستهدف مقر أرامكو في الظهران ومطار خالد الدولي ومصفاة أرامكو في الرياض
القوات اليمنية تستهدف مقر أرامكو في الظهران ومطار خالد الدولي ومصفاة أرامكو في الرياض
عربي ودولي منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
حكومة أذربيجان تمنع الحجاب في المدارس.. والاحتجاجات الغاضبة تتوسّع
حكومة أذربيجان تمنع الحجاب في المدارس.. والاحتجاجات الغاضبة تتوسّع
عربي ودولي منذ ساعة
الشيخ حمزة في حفل تكليف فتيات في حزّين: التكليف بداية مسؤولية.. والأهل قدوة لأبنائهم
الشيخ حمزة في حفل تكليف فتيات في حزّين: التكليف بداية مسؤولية.. والأهل قدوة لأبنائهم
لبنان منذ شهر
قاليباف يعود إلى طهران بعد زيارة عمل مكثفة إلى باكو
قاليباف يعود إلى طهران بعد زيارة عمل مكثفة إلى باكو
إيران منذ 3 أشهر
"مؤتمر الحجاب الأول" لكشافة الإمام المهدي (عج): الحجاب وقار وهوية
خاص العهد منذ 9 أشهر
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة