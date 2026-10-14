كشف المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد حسين محبي عن أن إيران تمكنت من الحصول على أسلحة أكثر تطوّرًا بعد حرب الأربعين يومًا.

وقال العميد محبي في تصريح له اليوم الأربعاء 14 تشرين الأول/أكتوبر 2026: "رغم أنّ اندلاع حرب جديدة على إيران يُعدّ أمرًا غير منطقي بالنسبة للولايات المتحدة، فإنّ احتمال وقوعها لا يزال قائمًا تمامًا؛ ذلك أنّ إدارة ترامب تحتاج إلى إنجاز قبل انتخابات التجديد النصفي".

وشدد العميد محبي على أن إيران مستعدّة للردّ على أيّ عدوان جديد بقوّة أكبر من أيّ وقت مضى، مشيرًا إلى أن "وهذه المرة ستكون تداعياته على الولايات المتحدة أكثر إيلامًا بكثير".

وأضاف: لقد "اعتمدت إيران خلال حرب الأربعين يومًا بشكل أساسي على أسلحتها من الأجيال القديمة؛ لكنها منذ ذلك الحين تمكّنت من الحصول على أسلحة أكثر تطوّرًا بكثير".

وأشار العميد محبي إلى أن "الرأي العام الأميركي يُحرَم من الإدراك الحقيقي لحقيقة الحروب الخارجية لبلده، لأنّ وسائل الإعلام السائدة تتكتّم بنشاط على حقيقة مثل هذه الاعتداءات الوحشية".

وختم المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية، مؤكدًا أن "تصريحات المسؤولين الأميركيين بشأن وجود خلاف وعدم تعاون بين القيادات الإيرانية هي كاذبة تمامًا، ولا تُقال إلّا بهدف تبرير إخفاقات واشنطن في الحرب".



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