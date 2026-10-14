استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، والوفد المرافق، بحضور قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" الجنرال ديوداتو أبانيارا، ونائب المنسق الخاص للأمم المتحدة، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان.

وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان، ولا سيما الميدانية منها، في ظل استمرار "إسرائيل" في حربها على لبنان وانتهاكاتها للقرار الدولي رقم 1701، خصوصًا في منطقة عمليات قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني.

وجرى البحث في مفاعيل القرار 2790، والموقف اللبناني الموحد إزاءه، والمطالب بتمديد ولاية قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان، بما يخدم مصلحة لبنان وأبناء الجنوب، ويسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وجرى التأكيد على أهمية المهام الموكلة إلى قوات اليونيفيل بموجب القرار 1701، ولا سيما مراقبة وقف الأعمال العدائية، ومواكبة الجهود الرامية إلى تثبيت الحدود الدولية على امتداد الخط الأزرق وتصحيح مساره، خصوصًا في ما يتصل بالنقاط الخلافية التي يتحفظ عليها لبنان، فضلًا عن رصد الانتهاكات "الإسرائيلية" اليومية للسيادة اللبنانية وتوثيقها وكشفها.

الرئيس بري نوّه خلال اللقاء بجهود قوات اليونيفيل وتضحياتها على مدى ما يقارب نصف قرن من عملها في جنوب لبنان، مشيدًا بما تجاوزته مهمتها من أدوار أمنية وعسكرية إلى أدوار إنسانية واجتماعية وثقافية واقتصادية، فضلًا عن إسهامها في تعزيز العيش المشترك بينها وبين أبناء المجتمع المحلي في منطقة عملياتها.

وأكد الرئيس بري وحدة الموقف الرسمي اللبناني لجهة التمسك ببقاء هذه القوات واستمرار مهمتها تنفيذًا للقرار 1701، مشيرًا إلى وجود إجماع لبناني وتحرك برلماني باتجاه المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا الإطار. وشدد أمام الوفد على أن لبنان سيواصل مساعيه على مختلف المستويات لصون حقوقه السيادية، وحماية حدوده، وتحرير آخر شبر من أراضيه من الاحتلال.

على صعيد آخر، دعا الرئيس بري إلى عقد جلسة عامة عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 20/10/2026، وذلك لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين، وانتخاب أعضاء اللجان النيابية.

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