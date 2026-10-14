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لبنان

النمر: اللبنانيون المهجّرون من سورية مشمولون بمشروع
لبنان

النمر: اللبنانيون المهجّرون من سورية مشمولون بمشروع "وعد والتزام" 

2026-10-14 14:52
افتتاح عيادات جديدة في مستشفى البتول (ع) في الهرمل
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كشف مسؤول منطقة البقاع في حزب الله، الدكتور حسين النمر، عن شمول اللبنانيين المهجّرين قسرًا من منازلهم في الأراضي السورية بمشروع الإيواء "وعد والتزام"، الذي أعلنه حزب الله، مؤكدًا أن الإجراءات التنفيذية للمشروع ستنطلق يوم الخميس، مع بدء عمليات المسح الميداني الفعلي بإشراف المهندسين والمعنيين والقطاعات المختصة، على امتداد منطقة البقاع، وفق الضوابط التي وضعتها قيادة الحزب.

كلام النمر جاء خلال رعايته حفل افتتاح العيادات الجديدة في مستشفى البتول (ع) في الهرمل، الذي أُقيم في باحة المستشفى، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ملحم الحجيري، وعدد من رجال الدين والفعاليات البلدية والاختيارية والطبية والصحية والتربوية والاجتماعية.

وفي المناسبة، تعهّد النمر باستكمال تنفيذ ما كان قد قرره الأمين العام لحزب الله السابق الشهيد السيد هاشم صفي الدين خلال زيارته المستشفى قبل استشهاده بفترة وجيزة، لجهة تأمين الاحتياجات اللازمة لتطوير المستشفى وتحديثه وتحسين مستوى أدائه، وذلك على مراحل، بما يسهم في تعزيز خدماته لأبناء مدينة الهرمل والجوار.

كما أعلن النمر أن العمل سيبدأ قريبًا على بناء مدارس الإمام المهدي (عج) في الهرمل، بعد استكمال شراء الأرض وإنجاز الخرائط اللازمة لإنشاء مؤسسة تربوية متكاملة.

وأكد النمر أن مدينة الهرمل وجوارها، إلى جانب البلدات المحيطة، لطالما وقفت إلى جانب المقاومة وقدّمت التضحيات، مشددًا على أن أبناء المنطقة يستحقون توفير خدمات متكاملة في المجالات الصحية والتربوية والخدمات العامة.

من جهته، استعرض مدير مستشفى البتول (ع)، علي شاهين، في كلمته، مسيرة عمل المستشفى وأهمية العيادات الجديدة، وما شهدته العيادات المختلفة والمختبر من أعمال تطوير وتحديث، مؤكدًا استمرار العمل على تحسين الخدمات وتطويرها بما يلبي احتياجات أبناء الهرمل والجوار.

وفي ختام الحفل، قصّ النمر شريط الافتتاح، ثم جال برفقة الحاضرين على العيادات الجديدة وتلك التي خضعت لأعمال التحديث والتطوير، مطّلعًا على الخدمات التي توفرها والتجهيزات المعتمدة فيها.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الهرمل حسين النمر
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