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انتخاب ناصر الدين رئيسًا للدورة الـ73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة في القاهرة
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عربي ودولي

انتخاب ناصر الدين رئيسًا للدورة الـ73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة في القاهرة

2026-10-14 15:36
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انتخبت اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين رئيسًا لدورتها الثالثة والسبعين، المنعقدة في القاهرة، وذلك بناءً على اقتراح من الأمانة العامة للمنظمة، ومن دون أي اعتراض من الدول الأعضاء.

وشكر الوزير ناصر الدين اللجنة على ثقتها، مؤكدًا أن هذا الانتخاب يعيد تسليط الضوء على الدور الريادي الذي لطالما أدّاه لبنان في المؤتمرات الإقليمية والعالمية. 

وأضاف أن لبنان، رغم الظروف الصعبة والتحديات المصيرية التي يواجهها، لا يدّخر جهدًا في المساهمة في تطوير الأنظمة الصحية في الإقليم، والاضطلاع بدور متقدم في مواكبة التطورات العالمية في المجال الصحي.

وشدّد وزير الصحة العامة على أهمية هذه الدورة، مشيرًا إلى أن المناقشات ستتركز على تحديد الأولويات واتخاذ القرارات التي تسهم في رسم مسار السياسات الصحية في الإقليم خلال السنوات المقبلة.

وقال إن "قوة اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لا تقتصر على اتخاذ القرارات، بل تشمل أيضًا تبادل الخبرات ووجهات النظر، والتوافق على أفضل الحلول التي تجمعنا كمنطقة واحدة".

الكلمات المفتاحية
منظمة الصحة العالمية القاهرة ركان ناصر الدين
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