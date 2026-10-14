كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي مساعد وزير الخارجية الإيراني يزور لبنان لتعزيز العلاقات الثنائية

عربي ودولي

قاضٍ أميركي يمنع ترامب من إعادة حظر دخول 3 شبكات إخبارية إلى البيت الأبيض
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

قاضٍ أميركي يمنع ترامب من إعادة حظر دخول 3 شبكات إخبارية إلى البيت الأبيض

2026-10-14 17:57
96

أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي أمرًا قضائيًا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من إعادة فرض حظر دخول مراسلي شبكات "سي أن أن" و"أم أس أن بي سي" و"بوليتيكو" الإخبارية إلى البيت الأبيض، وذلك طوال فترة النظر في الدعوى التي رفعتها المؤسسات الثلاث ضد ترامب، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت الصحيفة إنّ "القاضي تيموثي كيلي، في واشنطن، استجاب لطلب المؤسسات الإعلامية إصدار أمر قضائي أولي يُلزم الإدارة بالإبقاء على تصاريح الدخول الدائمة لمراسليها، بعدما كانت قد سحبتها الشهر الماضي".

وأضاف كيلي الذي عيّنه ترامب، أنّ "المؤسسات الإعلامية يُرجَّح أنْ تنجح في دعواها بأنّ تصاريحها سُحِبَت دون اتّباع الإجراءات القانونية الواجبة التي يكفلها التعديل الـ5 للدستور، وأنّ البيت الأبيض اتَّخذ بحقها إجراءات انتقامية غير قانونية بسبب ممارستها حقوقها المكفولة بموجب التعديل الأول، ومَيَّز ضدها على أساس وجهات نظرها".

وأشار كيلي إلى أنّ "تصريحات ترامب توحي بأنّ هدف سحب التصاريح كان تغيير أسلوب تغطية هذه المؤسسات لأخباره، بما يعزّز حجتها بشأن تأثير القرار في استمرار الصحافيين بالتغطية بالطريقة نفسها".

وكان القاضي نفسه قد أمر، في أيلول/سبتمبر 2026، بإعادة التصاريح مؤقّتًا، مستدلًّا بأنّ "الإدارة لم تُخطر المؤسسات الإعلامية بصورة ملائمة، ولم تمنحها فرصة للاعتراض على الحظر". 

جدير ذكره أنّ مفعول إعادة هذه التصاريح، والذي مُدِّد لفترة وجيزة، كان سينتهي اليوم لولا صدور القرار الجديد.

وفي 18 أيلول/سبتمبر 2026، أعلن ترامب عن حظر دخول الشبكات الإخبارية الثلاث إلى البيت الأبيض، معزِّزًا بذلك تضييقه على وسائل الإعلام التي يدّعي أنّها "معادية له"، بينما أكّدت الشبكات الثلاث أنّها تُعاقَب بسبب تغطيات "لَم تَرُقْ" للرئيس الأميركي، ووصفت القرار بأنّه "انتقام غير دستوري يستهدف جمع الأخبار".

وبحسب "وول ستريت جورنال"، "استمرت الإدارة في تقييد وصول الصحافيين (إلى البيت الأبيض) رغم استعادة تصاريحهم، إذ استَبْعَدت "سي أن أن" من جدول مرافقة الرئيس في رحلاته الجوية وعدد من الفعاليات المحلية في ثلاث مناسبات".

الكلمات المفتاحية
البيت الابيض أميركا ترامب
إقرأ المزيد
المزيد
"بلومبرغ": أوروبا عمّقت اعتمادها على الولايات المتحدة بتخلّيها عن الغاز الروسي
عربي ودولي منذ 24 دقيقة
قاضٍ أميركي يمنع ترامب من إعادة حظر دخول 3 شبكات إخبارية إلى البيت الأبيض
قاضٍ أميركي يمنع ترامب من إعادة حظر دخول 3 شبكات إخبارية إلى البيت الأبيض
عربي ودولي منذ ساعتين
"الطاقة الدولية": الضغط العالمي على "الديزل" مستمر حتى 2027
عربي ودولي منذ ساعتين
انتخاب ناصر الدين رئيسًا للدورة الـ73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة في القاهرة
انتخاب ناصر الدين رئيسًا للدورة الـ73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة في القاهرة
عربي ودولي منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
"بلومبرغ": أوروبا عمّقت اعتمادها على الولايات المتحدة بتخلّيها عن الغاز الروسي
عربي ودولي منذ 24 دقيقة
قاضٍ أميركي يمنع ترامب من إعادة حظر دخول 3 شبكات إخبارية إلى البيت الأبيض
قاضٍ أميركي يمنع ترامب من إعادة حظر دخول 3 شبكات إخبارية إلى البيت الأبيض
عربي ودولي منذ ساعتين
"الطاقة الدولية": الضغط العالمي على "الديزل" مستمر حتى 2027
عربي ودولي منذ ساعتين
محافظ
محافظ "المركزي الإيراني": الادّعاء بانهيار الاقتصاد الإيراني وهم
إيران منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة