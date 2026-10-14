يزور مساعد وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زادة، بيروت، الأربعاء 14 تشرين الأول/أكتوبر 2026، حيث يلتقي مسؤولين لبنانيين ويجري مباحثات معهم، وفق ما أوردت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وذكَرت الوكالة أنّ "برنامج زيارة مساعد وزير الخارجية (الإيراني) يتضمّن سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين والشخصيات الرسمية اللبنانية، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أُطُر التعاون المشترك بين البلدين".

كما سيشارك خطيب زادة في جلسات حوارية بحضور شخصيات أكاديمية ونُخَب فكرية، لعرض وُجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن مختلف القضايا السياسية والإقليمية.

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