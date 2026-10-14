أقرّ رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو بوجود "عمى" لدى الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" قبل هجوم 7 أكتوبر، "مدافعًا" عن نفسه في مواجهة الدعوات المطالبة باستقالته على خلفية الإخفاق، ومشيرًا إلى أن جميع الأجهزة الأمنية استبعدت قطاع غزة من حساباتها، واعتقدت أن شيئًا لن يحدث هناك. كما ألمح إلى معارضته شنّ هجوم استباقي على إيران في التوقيت الحالي، قبل الانتخابات، وجدّد تمسّكه ببقاء حقيبة الأمن في حزب الليكود.

وأفاد موقع "والا" بأن نتنياهو أجرى اليوم الأربعاء (14 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، مقابلة مع إذاعة الجيش "الإسرائيلي"، ردّ خلالها على المطالبات باستقالته بسبب إخفاق 7 أكتوبر، مستحضرًا أحداثًا تاريخية لتبرير "العمى الأمني"، إذ قال: "كان هناك عمى هنا. حتى في كارثة البرجين التوأمين كان هناك عمى، وكذلك في بيرل هاربر كان هناك عمى، ولم يقولوا لبوش أو لروزفلت: عليك أن تعود إلى منزلك".

وعندما سُئل عمّا كان سيفعله لو أُيقظ ليلة المجزرة، أجاب: "كنت سأوقظ فرق التأهب، وأوقظ سلاح الجو، وأفرّق مهرجان نوفا". وأضاف: "جميع الأجهزة الأمنية استثنت غزة، وقالت إنّه لن يحدث هناك أي شيء".

وفي الشأن الإيراني، ألمح نتنياهو إلى معارضته شنّ هجوم استباقي على إيران في المرحلة الحالية، وقبل الانتخابات، قائلًا: "في رأيي، هذا ليس مناسبًا لنا". كما انتقد مطالبة بن غفير بتولي منصب وزير الأمن، مؤكدًا: "يجب أن تبقى حقيبة الأمن في الليكود".

وفي ما يتعلق بتشكيل حكومة واسعة للكيان، تراجع نتنياهو عن موقفه السابق، قائلًا: "أولًا شركاء الائتلاف". أما بشأن مواجهة مع آيزنكوت، فاكتفى بالقول: "قد يكون ذلك، قد يكون".

وفي سياق متصل، أقرّ نتنياهو، خلال مقابلة مع برنامج "الوطنيون" على القناة 14 أمس، بأن رئيس الاستخبارات المصرية وصل إلى "إسرائيل" قبل 7 أكتوبر، لكنه ادّعى أنه لم يلتقِ به قط.

غير أن مراجعة بسيطة للأرشيف الرسمي لمكتب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" تُظهر أن هذا الادعاء لا يتوافق مع التوثيق المنشور من المكتب نفسه. ففي أيار/مايو 2021، استضاف نتنياهو في مقر إقامته بالقدس المحتلة رئيس الاستخبارات المصرية عباس كامل، وبحث معه عددًا من القضايا الأمنية والسياسية.

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