كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي تقرير: إنشاء 185 بؤرة استيطانية رعوية واحتلال 18 في المئة من الضفة الغربية خلال عامين

عين على العدو

نتنياهو يبرّر إخفاق 7 أكتوبر بـ
🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

نتنياهو يبرّر إخفاق 7 أكتوبر بـ"العمى الأمني" 

2026-10-14 18:53
84

 أقرّ رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو بوجود "عمى" لدى الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" قبل هجوم 7 أكتوبر، "مدافعًا" عن نفسه في مواجهة الدعوات المطالبة باستقالته على خلفية الإخفاق، ومشيرًا إلى أن جميع الأجهزة الأمنية استبعدت قطاع غزة من حساباتها، واعتقدت أن شيئًا لن يحدث هناك. كما ألمح إلى معارضته شنّ هجوم استباقي على إيران في التوقيت الحالي، قبل الانتخابات، وجدّد تمسّكه ببقاء حقيبة الأمن في حزب الليكود.

وأفاد موقع "والا" بأن نتنياهو أجرى اليوم الأربعاء (14 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، مقابلة مع إذاعة الجيش "الإسرائيلي"، ردّ خلالها على المطالبات باستقالته بسبب إخفاق 7 أكتوبر، مستحضرًا أحداثًا تاريخية لتبرير "العمى الأمني"، إذ قال: "كان هناك عمى هنا. حتى في كارثة البرجين التوأمين كان هناك عمى، وكذلك في بيرل هاربر كان هناك عمى، ولم يقولوا لبوش أو لروزفلت: عليك أن تعود إلى منزلك".

وعندما سُئل عمّا كان سيفعله لو أُيقظ ليلة المجزرة، أجاب: "كنت سأوقظ فرق التأهب، وأوقظ سلاح الجو، وأفرّق مهرجان نوفا". وأضاف: "جميع الأجهزة الأمنية استثنت غزة، وقالت إنّه لن يحدث هناك أي شيء".

وفي الشأن الإيراني، ألمح نتنياهو إلى معارضته شنّ هجوم استباقي على إيران في المرحلة الحالية، وقبل الانتخابات، قائلًا: "في رأيي، هذا ليس مناسبًا لنا". كما انتقد مطالبة بن غفير بتولي منصب وزير الأمن، مؤكدًا: "يجب أن تبقى حقيبة الأمن في الليكود".

وفي ما يتعلق بتشكيل حكومة واسعة للكيان، تراجع نتنياهو عن موقفه السابق، قائلًا: "أولًا شركاء الائتلاف". أما بشأن مواجهة مع آيزنكوت، فاكتفى بالقول: "قد يكون ذلك، قد يكون".

وفي سياق متصل، أقرّ نتنياهو، خلال مقابلة مع برنامج "الوطنيون" على القناة 14 أمس، بأن رئيس الاستخبارات المصرية وصل إلى "إسرائيل" قبل 7 أكتوبر، لكنه ادّعى أنه لم يلتقِ به قط.

غير أن مراجعة بسيطة للأرشيف الرسمي لمكتب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" تُظهر أن هذا الادعاء لا يتوافق مع التوثيق المنشور من المكتب نفسه. ففي أيار/مايو 2021، استضاف نتنياهو في مقر إقامته بالقدس المحتلة رئيس الاستخبارات المصرية عباس كامل، وبحث معه عددًا من القضايا الأمنية والسياسية.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس بنيامين نتنياهو 7 أكتوبر
إقرأ المزيد
المزيد
نتنياهو يبرّر إخفاق 7 أكتوبر بـ
نتنياهو يبرّر إخفاق 7 أكتوبر بـ"العمى الأمني" 
عين على العدو منذ ساعة
الدعم الأميركي الشعبي لكيان العدو يتراجع
الدعم الأميركي الشعبي لكيان العدو يتراجع
عين على العدو منذ 7 ساعات
استطلاع جديد: تراجع معسكر نتنياهو وخروج حزب فينتر من الكنيست
استطلاع جديد: تراجع معسكر نتنياهو وخروج حزب فينتر من الكنيست
عين على العدو منذ 8 ساعات
تحليل
تحليل "إسرائيلي": الخشية في "تل أبيب".. الحوثيون يهددون بتنفيذ عمليات من البر
عين على العدو منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
نتنياهو يبرّر إخفاق 7 أكتوبر بـ
نتنياهو يبرّر إخفاق 7 أكتوبر بـ"العمى الأمني" 
عين على العدو منذ ساعة
حرب إيران فضحت هشاشة القواعد العسكرية الأميركية الثابتة 
حرب إيران فضحت هشاشة القواعد العسكرية الأميركية الثابتة 
ترجمات منذ ساعة
معضلة القوة المفرطة والانهيار من الداخل في البنية
معضلة القوة المفرطة والانهيار من الداخل في البنية "الإسرائيلية" المعاصرة
مقالات منذ 6 ساعات
الدعم الأميركي الشعبي لكيان العدو يتراجع
الدعم الأميركي الشعبي لكيان العدو يتراجع
عين على العدو منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة