كشف تقرير مشترك لـ"الجهاز المركزي للإحصاء" و"سلطة جودة البيئة" عن "إنشاء 185 بؤرة استعمارية جديدة في الضفة الغربية خلال الفترة بين عامَيْ 2023 و2025، بينها نحو 130 بؤرة رعوية وتلال استيطانية، تُقدَّر مساحة الأراضي التي تهيمن عليها بنحو 1.07 مليون دونم؛ أيْ ما يعادل 18 في المئة من مساحة الضفة الغربية".

وقال التقرير الصادر بمناسبة "اليوم العربي للبيئة"، الموافق للأربعاء، 14 تشرين الأول/أكتوبر 2026، إنّ "زهاء 300 ألف دونم أُضِيفَت إلى الأراضي التي استولى عليها المستوطنون عبر هذه البؤر خلال عام 2025 وحده".

وبيَّن التقرير أنّ "عنف المستوطنين ومنع الوصول إلى المراعي ومصادر المياه أَدَّيا إلى تهجير 118 تجمُّعًا ومجموعة رعوية فلسطينية بين 2023 و2025"، لافتًا الانتباه إلى أنّ "عدد البُؤر الرعوية في الضفة الغربية بلغ 231، ضمن 400 بؤرة استعمارية، فيما بلغ عدد المستعمِرين نحو 790 ألفًا حتى نهاية تموز/يوليو 2026، موزَّعِين على 170 مستوطنة و400 بؤرة".

وأشار التقرير إلى أنّ "مساحة المراعي في الضفة الغربية تبلغ نحو 2,111 كيلومترًا مربّعًا؛ أيْ ما يقارب 37 في المئة من مساحتها"، مضيفًا: "المراعي تُمثِّل موردًا بيئيًا واقتصاديًا أساسيًا يرتبط بسبل عيش المجتمعات الرعوية وتربية الثروة الحيوانية والأمن الغذائي، فضلًا عن دورها في حماية التربة والغطاء النباتي والتنوُّع الحيوي"، مبيِّنًا أنّ "مراعي السفوح الشرقية تشكل نحو 61 في المئة من إجمال مساحة المراعي في الضفة الغربية".

وفي قطاع غزة، ذكَر التقرير أنّ "أحدث التقييمات الجغرافية المكانية الصادرة عن "منظمة الأغذية والزراعة" (التابعة) للأمم المتحدة و"مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية" أظهرت أنّ 4,480 دونمًا فقط من الأراضي الزراعية؛ أيْ نحو ثلاثة في المئة من إجمال المساحة الزراعية، كان الوصول إليها متاحًا وهي غير متضرِّرة حتى 24 حزيران/يونيو 2026، ما يَحُدُّ من القدرة على الإنتاج الزراعي وتوفير الأعلاف والحفاظ على الثروة الحيوانية، ويفاقم تحديات استعادة سبل العيش وتعزيز الأمن الغذائي".

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