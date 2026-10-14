رأت وكالة "بلومبرغ" الأميركية للأنباء أنّ "الدول الأوروبية، بعد تَخلِّيها عن الغاز الروسي، لم تربح سوى تعميق اعتمادها على الولايات المتحدة".

وأوضحت الوكالة، في تقرير، أنّ "الاتحاد الأوروبي يستورد حاليًا 85 في المئة من إجمال استهلاكه من الغاز، حيث تُمثِّل حصة الغاز الطبيعي المُسال في هذه الإمدادات نحو 40 في المئة"، متوقِّعةً أنْ "ترتفع هذه النسبة إلى 63 في المئة بحلول عام 2050، على أنْ تأتي 77 في المئة من هذه الواردات من الولايات المتحدة الأميركية".

ولفتت الوكالة الانتباه إلى أنّ "القادة الأوروبيين حاولوا التحرُّر من الاعتماد على الغاز الروسي، إلّا أنهّم يواجهون الآن حقيقة مفادها أنّ هذه الجهود لم تُؤَدِّ إلّا إلى زيادة اعتمادهم على واشنطن".

وقالت "بلومبرغ": "على الرغم من الحديث المتكرِّر من قِبَل القادة الأوروبيين في السنوات الأخيرة عن السعي نحو تحقيق استقلال إستراتيجي، فإنّ أوروبا أصبحت خلال العقد الماضي أكثر اعتمادًا على الولايات المتحدة في قطاعات حيوية مثل الدفاع والتكنولوجيا والطاقة".

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