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"دايلي تلغراف": عصابات "إسرائيلية" تهرّب المخدرات إلى الأردن ببالونات ومُسيَّرات

2026-10-14 20:13
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كشفت صحيفة "دايلي تلغراف" البريطانية عن "قيام عصابات "إسرائيلية" بتهريب المخدرات إلى الأردن باستخدام بالونات وطائرات مُسيَّرة، مستفيدةً من ارتفاع أسعار المخدرات في السوق الأردنية".

وأوضحت الصحيفة، في تقرير، أنّ "عصابات التهريب تستغل ارتفاع أسعار المخدرات في الأردن، إذ تشير تقديرات "إسرائيلية" إلى أنّ سعر كيلوغرام "الحشيش" في الأردن يصل إلى 7500 جنيه إسترليني في الأردن (نحو 9932 دولارًا)، بعد ارتفاع حاد خلال العامَيْن الماضيين، فيما تقدر أجهزة الأمن "الإسرائيلية" أنّ قيمته في السوق الأردنية تزيد ببحوالي 15 مرة على سعره في "إسرائيل"".

وأفادت "دايلي تلغراف" بأنّ "قوات الأمن الأردنية كثَّفت دورياتها وحدَّثت أبراج المراقبة الحدودية وطائراتها المُسيَّرة، في مواجهة عمليات تهريب تشمل كميات كبيرة من المواد المخدرة".

وأظهرت أرقام رسمية نشرتها الصحيفة أنّه "منذ بداية عام 2026، اعترضت القوات الأردنية: أكثر من 15 ألف حبة "كبتاغون"، نحو 20 ألف كيلوغرام من "الميثامفيتامين الكريستالي" (مادة مخدرة)، 6 آلاف قالب من "الحشيش"، وكميات كبيرة من أنواع مخدرات أخرى".

اتهامات أردنية لـ"إسرائيل"

ونقلت "دايلي تلغراف" عن مصدر عسكري أردني قوله إنّ "الإعلانات "الإسرائيلية" بشأن تهريب الأسلحة من الأردن تَعْرِض صورة غير مكتملة للواقع الحدودي، وتتجاهل عمليات تهريب المخدرات من "إسرائيل" إلى المملكة".

وبيّن المصدر أنّ هذه الإعلانات "مبالَغ فيها وغير دقيقة ولا تغطّي سوى نصف القصة"، مؤكّدًا أنّ "حرس الحدود الأردني أحبط خلال الأشهر الأخيرة محاولات عدة لتهريب المخدرات من "إسرائيل"".

وذكَّر بأنّ "الأردن يعلن بصورة دورية وشفّافة عن محاولات التهريب التي يحبطها حرس الحدود، في حين تنشر "إسرائيل" تقارير انتقائية عن حوادث معينة وتُضَخِّمها، بما يوحي بوجود مشاكل أمنية على الحدود".

كذلك، أشار المصدر العسكري الأردني إلى أنّ "هذه الإعلانات المتكرِّرة تهدف، في ما يبدو، إلى الإيحاء بوجود تهديد دائم على الحدود، بما يبرِّر تشديد الإجراءات الأمنية والعسكرية في الضفة الغربية والمناطق الحدودية".

ويتزامن تهريب العصابات "الإسرائيلية" المخدرات إلى الأردن في وقت يكثّف فيه الأخير جهوده لمكافحة تهريبها عبر الحدود، إذ أكّد وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، أنّ "مكافحة المخدرات عملية مستمرة" وأنّ "الأجهزة الأمنية تبذل جهودًا كبيرة لمنع وصولها إلى المملكة"، مشيرًا إلى "تَزايُد عمليات التهريب من "إسرائيل" إلى الأردن باستخدام الطائرات المُسيَّرة".

وكشف الفراية عن أنّ "عدد قضايا المخدرات المضبوطة خلال العام الحالي بلغ 15 ألفًا و342 قضية، شكَّلت قضايا الإتجار نسبة 28 في المئة منها، مقابل 72 في المئة لقضايا التعاطي"، بحسب "الجزيرة".

الكلمات المفتاحية
الأردن المخدرات الإسرائيليون
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