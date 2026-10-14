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لبنان

الشيخ الخطيب يبحث مع نائب وزير الخارجية الإيراني التطوّرات في لبنان والمنطقة 
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لبنان

الشيخ الخطيب يبحث مع نائب وزير الخارجية الإيراني التطوّرات في لبنان والمنطقة 

2026-10-14 20:37
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استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ علي الخطيب، الأربعاء 14 تشرين الأول/أكتوبر 2026 في مقر المجلس على طريق المطار، نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة الذي يزور لبنان على رأس وفد ضمَّ كُلًّا من: مستشار وزير الخارجية الإيراني السفير الشيخ مصطفى بوجردي، مسؤول الملف اللبناني في الخارجية الإيرانية حسن خليلي، وذلك بحضور القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت توفيق الصمدي.

وقال المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، في بيان: "جرى، على مدى ساعة كاملة، تَبادُل الآراء حول التطوُّرات في لبنان والمنطقة، وآفاق المرحلة المقبلة، حيث قدَّم العلامة الخطيب للمسؤول الإيراني والوفد المرافق عرضًا مفصَّلًا عن الواقع اللبناني بشكل عام والطائفة الشيعية بشكل خاص، لا سيَّما الوضع في جنوب لبنان".

من جهته، عرض زادة "رؤية الجمهورية الإسلامية للمرحلة المقبلة، في ظل الاتصالات والمفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة الأميركية"، وفق البيان.

الكلمات المفتاحية
لبنان الشيخ علي الخطيب إيران نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة
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