أكّد المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد أكرمي نيا، أنّ "أميركا تعاني من عزلة إستراتيجية لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية"، مشيرًا إلى أنّ "هدف أميركا من إشعال الحرب غير القانونية ضد إيران هو تدمير الحضارة الإيرانية الإسلامية".

وأوضح نيا، في كلمة له أمام منتسبين لإدارة التوجيه العقائدي والسياسي التابعة للقوات البرية الإيرانية، الأربعاء 14 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أنّ "هذه هي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي تواجه فيها أميركا عزلة إستراتيجية، حيث لم يهبّ حلفاؤها الرئيسيون لمساعدتها. إنّ هدف حكام أميركا من إشعال الحرب الحالية هو تدمير الحضارة الإيرانية الإسلامية، وليس مجرَّد إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتطرَّق إلى الخطاب الأخير الذي ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في أثينا، يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2026، فبيّن أنّ هذا الخطاب "يأتي استمرارًا لجهود العدو لإضعاف ركائز القوة الناعمة"، قائلًا: "تصريحات وزير الخارجية الأميركي، خلافًا للمزاعم الدائمة بأنّ عداء أميركا يقتصر على نظام الجمهورية الإسلامية، وأنّها لا تملك مشكلة مع الشعب الإيراني المتحضِّر، قد رفعت القناع عن الوجه المنافق لهذا البلد، وأظهرت طبيعته المعادية للحضارة ونزعته الاستكبارية".

وتابع قوله: "لقد ظن قادة أميركا أنّهم باغتيال قادة الثورة والقادة العسكريين يمكنهم ترهيب الشعب الإيراني ودق مسمار الاستسلام، لكنّ الشعب الإيراني البصير والشجاع، بصموده التاريخي، أذهل الأعداء وأحبط مخططاتهم".

وشدّد المتحدث باسم الجيش الإيراني على "وجوب التصدِّي للروايات الزائفة التي يصنعها العدو ليظهر نفسه منتصرًا"، موضحًا أنّ "العناصر الثقافية في المجتمع تتحمّل رسالة مهمة جدًا في هذا الصدد".

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