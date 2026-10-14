أكّد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أنّ إيران تحارب وتتفاوض في آنٍ واحد، موضحاً أنّ هذا المسار لا يعني خوض حربٍ بلا نهاية أو إجراء مفاوضات دائمة، بل يهدف إلى إجبار العدو على الرضوخ لمطالب الشعب الإيراني أو القبول بالهزيمة، مبيناً أنّ "الحل هو أن نقاتل ونتفاوض في آنٍ واحد لتحقيق ردع مستدام".

وقال قاليباف، خلال مقابلةٍ مع التلفزيون الإيراني، إنّ "العدو أخطأ في تقديراته وظنّ أن إيران أصبحت ضعيفة فهاجمها"، مشدّداً على ضرورة "أن نصبح أقوياء إلى درجة تدرك معها أميركا والعالم والمنطقة أنهم لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم".

كما أكد قاليباف أنه "عندما نصل إلى ردع مستدام يجب أن نكون أثبتنا هذه القوة لجميع الأطراف الإقليمية والعالمية حتى لا يجرؤ أحد على مهاجمتنا".

وانتقد رئيس مجلس الشورى، السلوك الأميركي، لافتاً إلى أنّ الرئيس الأميركي قدّم تعهداتٍ ثم نقضها وأخلّ بها، ومشدداً على وجوب "معاقبة أميركا وتغيير سلوكها وإفهامها أنّ عليها قبول مطالب شعبنا".

وأشار قاليباف إلى أنّ مذكرة التفاهم أسهمت في تعزيز القوات العسكرية الإيرانية وقوة حزب الله في لبنان، وشكلت عاملاً رئيسياً في تعزيز مقومات هذه القوات.

وختم قاليباف بالتأكيد على أنّ "وحدة الكلمة والالتفاف حول القائد الأعلى للثورة، السيد مجتبى الخامنئي، والتماسك الاجتماعي، أمران حيويان بالنسبة إلينا في مسار تحقيق الردع".

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