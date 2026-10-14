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إيران

قاآني: قضية المسجد الأقصى ستبقى حاضرة في أولويات إيران.. وسنواصل دعم فلسطين
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إيران

قاآني: قضية المسجد الأقصى ستبقى حاضرة في أولويات إيران.. وسنواصل دعم فلسطين

2026-10-14 23:04
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أكّد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، أنّ "قضية المسجد الأقصى المبارك ستبقى حاضرة بصورة دائمة في حسابات إيران وأولوياتها".

وشدّد قاآني، في رسالة وجَّهها إلى "مؤسسة القدس الدولية"، الأربعاء 14 تشرين الأول/أكتوبر 2026، على "استمرار دعم طهران للشعب الفلسطيني ومقاومته، مهما واجهت من ضغوط ومخاطر وتحدّيات وتهديدات".

وأشار قاآني إلى أنّه تلقّى رسالة المؤسسة "المتعلّقة بالمخاطر والتهديدات التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك"، مؤكّدًا أنّ "بقاء قضية الأقصى في أولويات إيران هو وعد وعهد".

وأوضح أنّ "دعم إيران وتأييدها للشعب الفلسطيني ومقاومته يمثِّلان واجبًا التزمت به منذ انتصار الثورة الإسلامية في عام 1979، ولا تزال متمسّكة به حتى اليوم"، جازمًا بأنّ "طهران لم تتخلَّ ولن تتخلّى عن هذا الواجب مهما واجهت من ضغوط ومخاطر وتحدّيات وتهديدات".

كما اعتبر قاآني أنّ "ما واجهته إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية، من حروب مفروضة وحصار وعقوبات، يعود إلى تبنِّيها القضية الفلسطينية".

وشكر للمؤسسة "موقفها المؤيّد لإيران في دفاعها المقدّس في مواجهة العدوَّيْن الأميركي و"الإسرائيلي""، شاكرًا للمؤسسة أيضًا "تعزيتها بالشهداء الإيرانيين، وفي مقدِّمتهم قائد الثورة الإسلامية الشهيد السيد علي الخامنئي".

الكلمات المفتاحية
المسجد الأقصى اسماعيل قاآني إيران فلسطين
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