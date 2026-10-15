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العدو "الإسرائيلي" يواصل عدوانه على الجنوب.. غارات وقصف مدفعي وتفجيرات

2026-10-15 00:11
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  يواصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته على الأراضي اللبنانية، إذ شنّ، الأربعاء 14 تشرين الأول/أكتوبر 2026، سلسلة غارات جوية وقصفًا مدفعيًا، بالتزامن مع تنفيذ تفجيرات وإلقاء غالونات متفجرة، مستهدفًا عددًا من البلدات والمناطق في جنوب لبنان.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط جريحين، أحدهما طفل، جراء غارة شنّها العدو "الإسرائيلي" على بلدة حداثا.

وفي التفاصيل، استهدفت الغارات الجوية المُعادية وادي الحجير وكفرتبنيت والمنصوري، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين حداثا وعيتا الجبل.

بالتوازي، طاول القصف المدفعي المُعادي وادي زبقين والجرمق والنبطية الفوقا والخيام ووادي السلوقي، إلى جانب أطراف حاريص والمنصوري وزوطر الشرقية وصربين وبيت ليف وكفرتبنيت ويحمر الشقيف، فضلًا عن أطراف ميفدون وحداثا وبرعشيت وكفرشوبا.

كما نفّذ العدو تفجيرًا في بلدة مركبا، فيما ألقى غالونات متفجرة في وادي زبقين، في سياق الاعتداءات الهمجية المتواصلة على المناطق الجنوبية.

 

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الاعتداءات الصهيونية على لبنان العدوان الإسرائيلي جنوب لبنان
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