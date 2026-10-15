اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الخميس 15 تشرين الأول/أكتوبر 2026 بتحليل الوضع المتفاقم اقتصاديًا في العالم لا سيما مع حصول أحداث متتالية مثل غرق السفينة التي تحمل حاويات بسبب سلوكها طريقًا غير مصرح به في جنوب مضيق هرمز بعد انفجار لغم بحري بها، وهذا ما جعل المحللين الأوروبيين والأميركيين يعتقدون أن مضيق هرمز هو الذي يحدد معيشة الأميركيين وإنفاقهم على المحروقات، مضافًا إلى اهتمامها بتحليل الأوضاع العسكرية الإيرانية إذ تظهر مساعٍ خفية وواضحة لتطوير أنظمة الدفاع والهجوم بشكل حثيث.

فاتورة هرمز

كتبت صحيفة وطن أمروز: "في الخليج، إيران هي القوة المهيمنة. هذه الجملة الموجزة، أكثر من أي تحليل جيوسياسي معقد، تعبّر عن الواقع على أرض الواقع في مضيق هرمز اليوم. فبينما يواصل النظام الإرهابي للولايات المتحدة ووسائل الإعلام التابعة له محاولاتهم لترسيخ فكرة سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز وفقدان إيران لقدراتها الإشرافية والتشغيلية في الخليج، عبر روايات متكررة، فإن ما حدث على أرض الواقع خلال الأسبوعين الماضيين أثبت مجددًا أن القوة الحاسمة في هذا الممر المائي الحيوي هي إيران. وقد دفعت أي سفينة أو ناقلة أو أي مركبة بحرية تجاهلت هذه الحقيقة وتحركت بناءً على حسابات خاطئة ثمنًا باهظًا.

ففي الأسبوعين الماضيين، شهد مضيق هرمز معاقبة سفن وناقلات ومركبات بحرية، اعتمدت على تطمينات الولايات المتحدة الكاذبة بأن مضيق هرمز مفتوح وأن إيران لا تملك أي سلطة عليه، وتجاهلت اللوائح التي فرضتها إيران، وحاولت المرور عبر هذا الممر بشكل غير قانوني. في الأشهر الأخيرة، ولا سيما بعد توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، أكدت طهران مرارًا وتكرارًا أن المرور عبر مضيق هرمز يتطلب التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، وأن أي محاولة لإنشاء طرق موازية أو المرور دون إذن ستُقابل برد حاسم. مع ذلك، في الأسابيع الأخيرة، قرر بعض مالكي السفن وشركات الشحن، مستندين إلى مزاعم واشنطن بـ"ضمان الأمن" و"إبقاء الممر المائي مفتوحًا"، فضلًا عن اعتمادهم على أسعار الشحن المرتفعة التي تبدو مغرية في ظروف الحرب، المرور دون إذن. إلا أن هذا القرار، كما رأينا في الأيام الأخيرة، لم يُسفر إلا عن استهداف سفنهم وإجبارها على التوقف.

ووفقًا لبيانات صادرة عن شركة "كيبلر" لتتبع الشحنات والسفن، خلال الأسبوعين الماضيين، من 28 أيلول/سبتمبر إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر، استُهدفت 24 سفينة وناقلة نفط على الأقل، كانت تحاول المرور عبر مضيق هرمز بشكل غير قانوني، إما بطائرات مُسيرة أو بألغام بحرية، ما أدى إلى توقفها بعد تعرضها لأضرار. وهذا الرقم ليس سوى جزء من الصورة الكاملة. بالطبع، كان آخر تحديث لهذا الرقم في 12 تشرين الأول/أكتوبر، وفي الأيام الثلاثة التي تلت التحديث الأخير، تعرضت عدة سفن وناقلات نفط أخرى للاستهداف، ومن أبرزها سفينة حاويات اصطدمت بلغم بحري أمس، واشتعلت فيها النيران، ثم غرقت في نهاية المطاف وعلى متنها 2500 حاوية جنوب مضيق هرمز!

وتشير التقارير أيضًا إلى استهداف عدة ناقلات نفط أخرى خلال الفترة نفسها. وبإضافة هذه الاستهدافات الجديدة، يصل إجمالي عدد الأهداف إلى 30 على الأقل. ويمثل هذا الرقم قفزة كبيرة في كثافة وحجم العمليات العقابية الإيرانية مقارنة بالفترات السابقة من الحرب.

[...] لم تشهد أي فترة أخرى خلال الحرب المفروضة الثالثة مثل هذه الكثافة والحدة من الهجمات على السفن غير المصرح لها. هذه نقطة أشارت إليها وسائل إعلام مثل رويترز، وخاصة صحيفة فايننشال تايمز، ووصفتها بأنها أشد موجة هجمات منذ بداية النزاع.

نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تقريرًا مفصلًا بعنوان "السفن في مضيق هرمز تواجه أشد موجة هجمات منذ الحرب"، تناول هذه الموجة غير المسبوقة. وكتبت الصحيفة: "تواجه السفن في مضيق هرمز وحوله أشد فترة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية منذ بدء الضربات الأميركية "الإسرائيلية" على الجمهورية الإسلامية قبل سبعة أشهر ونصف، ما دفع مالكي السفن إلى إعادة النظر في الملاحة في المنطقة".

[...] أظهرت تطورات الأسبوعين الماضيين بوضوح لا لبس فيه من يسيطر على أهم ممر مائي استراتيجي في العالم، إيران أم الولايات المتحدة. فعلى الرغم من نشر واشنطن أسطولًا عسكريًا في بحر العرب، وتكرارها تأكيد ضمان الملاحة، ومحاولاتها إنشاء ممرات غير مصرح بها في مضيق هرمز، إلا أنها فشلت في زعزعة سيطرة إيران المطلقة. وقد تعرضت السفن التي اعتمدت على هذه الوعود لأضرار، أو تعطلت، أو اشتعلت فيها النيران، أو حتى غرقت بالكامل. في المقابل، رفعت إيران تكلفة المرور غير المصرح به إلى درجة أن حتى أكثر أسعار الشحن جاذبية لم تعد قادرة على إجبار مالكي السفن على تحمل المخاطرة.

يحمل هذا الواقع رسائل واضحة لجميع الأطراف الفاعلة في المنطقة وخارجها: أولًا، لم يضعف الردع البحري الإيراني بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب، وتجلى ذلك أيضًا في عمليات أكثر دقة وتركيزًا. ثانيًا، أي محاولة للالتفاف على القواعد التي أعلنتها طهران أو إنشاء طرق موازية دون موافقة إيران محكوم عليها بالفشل".

سعر النفط 150$... إيران هي المسيطرة على مضيق هرمز

بدورها كتبت صحيفة كيهان تقول: "وصل سعر خام برنت في السوق الفورية إلى 154 دولارًا أميركيًا، ويتجه نحو 160 دولارًا. يُعد هذا السعر كارثيًا بالنسبة لترامب والغرب بأسره، ما يعني إغلاق مضيق هرمز. ثمة تناقض واضح بين مزاعم ترامب وارتفاع أسعار النفط، ما يُشير إلى ظهور "نظام مقاومة" عالمي.

يدّعي ترامب سيطرته على مضيق هرمز، لكن سوق النفط وطوابير محطات الوقود الأميركية تُشير إلى عكس ذلك. يُمثل مضيق هرمز عنق الزجاجة للطاقة في العالم، وهو خاضع لسيطرة إيران الإسلامية. وقد أدى إغلاق هذا المضيق من قِبل النظام الإسلامي إلى إرباك حسابات أميركا. في ظل هذه الظروف، ومع ارتفاع أسعار النفط، ووصول الاحتياطيات الاستراتيجية العالمية إلى حافة الانهيار، وقفز أقساط تأمين السفن خمسة أضعاف، يُقدم ترامب، عاجزًا عن فعل شيء، علاجًا إعلاميًا لأنه يُدرك أن إيران قد أخلّت بتوازن القوى العالمي.

لا يمتّ ادعاء ترامب بالعودة إلى الأوضاع الطبيعية في مضيق هرمز بأي صلة أو تشابه مع واقع سوق الطاقة العالمي وخروج خطوط الشحن من المضيق. فقد بلغ سعر خام برنت في السوق الفورية 154 دولارًا أميركيًا، ويتجه نحو 160 دولارًا. هذا السعر الباهظ، بالنسبة لترامب والغرب بأسره، هو ثمن باهظ لمضيق هرمز. ثمة فجوة كبيرة بين مزاعم ترامب وارتفاع أسعار النفط، ما يشير إلى ظهور "نظام مقاومة" عالمي. وقد بلغت المخاطر البحرية ذروتها، ففي أقل من شهرين، ارتفع قسط التأمين على السفن العابرة لمضيق هرمز من 4 إلى 5 أضعاف. هذا الارتفاع في السعر يدل على المخاطر الجسيمة التي تنطوي عليها هذه المنطقة. كما قامت العديد من خطوط الشحن الدولية بتغيير مساراتها أو إلغاء رحلاتها إلى هذه المنطقة تمامًا. في ظل هذه الظروف التي بلغت فيها المخاطر البحرية ذروتها، يُعدّ ادعاء ترامب بالسيطرة على مضيق هرمز مجرد تباهٍ مبالغ فيه.

وسرعان ما وصلت تداعيات الأزمة إلى الاقتصاد الأميركي. ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بأكثر من 30% خلال الأسابيع الثمانية الماضية، وشهد الديزل، الوقود الرئيسي للشاحنات وقطارات الشحن في البلاد، ارتفاعًا تاريخيًا في الأسعار. في بعض الولايات، امتدت طوابير الانتظار أمام محطات الوقود لأميال، وعلق سائقو الشاحنات لعدم تمكنهم من الحصول على الوقود. يُشير هذا إلى انهيار الاقتصاد الأميركي، خلافًا لمزاعم ترامب.

يعتقد محللون في الولايات المتحدة وأوروبا أنه لو خطط أعداء أميركا لتكاليف باهظة، لما تمكنوا من إلحاق الضرر بالبلاد بهذا القدر من الضرر المُجتمع الذي ألحقه ترامب بالولايات المتحدة بسياساته الحربية. وقد باءت جميع جهود إدارة ترامب لإدارة الأزمة، بما في ذلك مزاعم تحرير احتياطيات النفط الأميركية والأوروبية أو تعليق العقوبات الروسية على إمدادات الديزل، بالفشل.

[...] ونظرًا لهيمنة إيران على مضيق هرمز والضربات القوية والاستراتيجية التي وجّهتها حركة أنصار الله اليمنية للبنية التحتية السعودية، فمن الواضح أن المعادلات الإقليمية قد تغيّرت وأنّ علاج ترامب الإعلامي لا يُجدي نفعًا.

يحاول ترامب منع انهيار الأسواق بادعائه الذي لا أساس له، لكن الحقيقة هي أنه عندما يصل سعر خام برنت إلى 154 دولارًا في السوق الفورية، وتخشى السفن المرور، سواء ألغى الإيرانيون رحلاتهم عبر مضيق هرمز أم لا، فهذا يعني أن موازين القوى قد تغيرت".

وزير جديد يأتي بسلاح جديد

أما صحيفة جوان فكتبت: "برزت التطورات في ساحة المعركة والتغير المستمر في أساليب وأدوات التهديد ضرورة إعادة تنظيم القدرات الدفاعية وتطوير الأسلحة بما يتماشى مع المعادلات الجديدة أكثر من أي وقت مضى؛ وهو نهج تتبعه البرامج المعلنة لمهرداد أخلاقي كتابجي، وزير الدفاع، بدءًا من تحقيق قفزات نوعية في إنتاج وتوريد المعدات اللازمة للقوات المسلحة واستخدام التقنيات الناشئة، وصولًا إلى تعزيز أنظمة الصواريخ والدفاع والبنية التحتية الدفاعية. في الوقت نفسه، يشير التركيز على التنسيق بين الحرس الثوري ووزارة الدفاع، واستمرار الإنتاج المحلي، وتحديث المعدات بما يتماشى مع تحركات العدو، إلى التركيز على تحسين الجاهزية القتالية وتعزيز قوة الردع للبلاد؛ وهي استراتيجية، بالإضافة إلى تطوير القدرات التسليحية، تقترح أيضًا الحفاظ على بعض الغموض حول قدرات ومواصفات الأسلحة المستخدمة كأحد مكونات المعادلات الدفاعية الإيرانية.

يعكس البرنامج الذي أعلنه وزير الدفاع مهرداد أخلاقي كتابجي في مجال تعزيز القدرات الدفاعية والقتالية، العزم الجاد والإرادة القوية للقوات المسلحة لتعزيز الردع وترسيخ موقعها المتفوق في معادلات المواجهة مع العدو. ووفقًا لتصريحات أخلاقي في الدورة الثانية لمجلس الشورى الإسلامي، فإنّ المحاور الرئيسية لبرنامجه لوزارة الدفاع تتمثل في تحقيق قفزة نوعية في إنتاج وتوريد الأسلحة اللازمة للقوات المسلحة، وتطوير التقنيات المتقدمة، وزيادة التنسيق بين قطاعي الدفاع والصناعة، وضرورة الاستفادة من المشاريع ذات العائد السريع.

[...] كما التقى مهرداد أخلاقي، وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة المُقترح، أمس، باللواء أحمد وحيدي، القائد العام للحرس الثوري الإسلامي، وتبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول دور الصناعات الدفاعية في دعم القوات المسلحة، واستمرار إنتاج المعدات والأسلحة الدفاعية في ظروف الحرب، واستراتيجيات تطوير التعاون والتنسيق بين المجمعات الصناعية التابعة لوزارة الدفاع والحرس الثوري الإسلامي.

وأشار القائد العام للحرس الثوري إلى دور الصناعات الدفاعية في حرب الأيام الاثني عشر وحرب رمضان، مؤكدًا على أهمية القدرات المحلية في توفير المعدات ودعم المقاتلين. واعتبر استمرار الإنتاج الدفاعي، وتطوير التكنولوجيا المحلية، والتعاون بين القطاعات العملياتية والصناعية، عوامل أساسية في تحسين الجاهزية القتالية وتعزيز قدرة الردع الوطنية. وأشار اللواء وحيدي، في معرض حديثه عن خبرات وقدرات المهندس الأخلاقي في عملية تطوير الصناعات الدفاعية، إلى ضرورة استغلال القدرات العلمية والصناعية للبلاد، وتطوير التقنيات الاستراتيجية، وتعزيز البنية التحتية للإنتاج، والاستفادة من خبرات الخبراء المحليين، وذلك من خلال نهج مستمر يتناسب مع متطلبات الدفاع الحالية والمستقبلية للبلاد. كما أعرب عن استعداد وزارة الدفاع لإعطاء الأولوية للدعم الفعال للقوات المسلحة، وضمان استدامة سلسلة الإنتاج، إلى جانب تطوير التكنولوجيا، لا سيما في مجال الأسلحة الاستراتيجية. من جانبه، أكد وزير الدفاع، في معرض حديثه عن قدرات واستعداد مجمع الصناعات الدفاعية لتوسيع نطاق التعاون والتفاعل مع الإدارات المعنية في الحرس الثوري الإسلامي، على أهمية تطوير التعاون المشترك في مجالات تصميم وإنتاج وتوريد ودعم المعدات الدفاعية، وحدد محاور التفاعل المهمة بين المجمعات الصناعية والعملياتية للقوات المسلحة، وتكامل القدرات الحالية لتحسين الجاهزية الدفاعية وتلبية احتياجات القوات المسلحة.

تُظهر الخطط التي اقترحها وزير الدفاع وتصريحات قادة القوات المسلحة أن تطوير القدرات الدفاعية والردعية بالاعتماد على الإمكانيات المحلية وإنتاج أسلحة جديدة يُعدّان من الخطط الجادة للدولة. وهذا من شأنه تعزيز قدرة إيران على الردع وتحييد أي نية للغزو. في حين أن إيران لم تكشف خلال الحرب الحالية عن معداتها الجديدة، مُتّبعةً استراتيجية الغموض في استخدام الأسلحة، وردّت بشكل مناسب وعلى مراحل، بما يتناسب مع نوع العدوان. ووفقًا لتصريحات القادة العسكريين، فإن إيران، في هذا السياق، لا تنوي حتى الكشف عن مواصفات الأسلحة التي استخدمتها في الأسابيع الأخيرة".

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