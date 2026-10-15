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واشنطن تنوي فرض رسوم على السفن الإسبانية انتقامًا لـ
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عربي ودولي

واشنطن تنوي فرض رسوم على السفن الإسبانية انتقامًا لـ"إسرائيل"

2026-10-15 10:38
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اقترحت هيئة الملاحة البحرية الفيدرالية الأميركية فرض رسوم بقيمة 200 ألف دولار على السفن التي ترفع العلم الإسباني وترسو في الموانئ الأميركية، إلى جانب فرض قيود على واردات إسبانية، على خلفية رفض مدريد السماح لثلاث سفن أميركية مرتبطة بشحنات متجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة أو قادمة منها بدخول موانئها عام 2024.

وأوضحت الهيئة أن الإجراءات المقترحة تشمل أيضًا واردات إسبانية، من بينها مستحضرات التجميل والزيوت والسيراميك، معتبرة أن القيود التي فرضتها مدريد أوجدت ظروفًا غير مواتية للسفن التي ترفع العلم الأميركي.

ولم تدخل الإجراءات حيز التنفيذ بعد، إذ تخضع لفترة تعليق عام مدتها 60 يومًا قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنها.

وتعود القضية إلى رفض السلطات الإسبانية استقبال ثلاث سفن أميركية، قالت إنها تحمل شحنات مرتبطة بالحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة، مؤكدة أن قرارها جاء امتثالًا للقوانين الإسبانية والأوروبية والدولية المنظمة لتجارة السلع الدفاعية وذات الاستخدام المزدوج.

وقالت الحكومة الإسبانية يوم الأربعاء إنها تحلل استنتاجات هيئة الملاحة البحرية الفيدرالية والآثار المحتملة للإجراءات المقترحة، وإنها ستدافع عن مصالحها ومصالح شركاتها بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء، مؤكدة أنها ما تزال ملتزمة بعلاقة اقتصادية وتجارية قوية مع الولايات المتحدة.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية اسبانيا الكيان الصهيوني
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