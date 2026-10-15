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لبنان

مفوضية قطاع صيدا في كشافة الإمام المهدي (ع) كثفت أنشطة عشائر الجوالة 
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لبنان

مفوضية قطاع صيدا في كشافة الإمام المهدي (ع) كثفت أنشطة عشائر الجوالة 

2026-10-15 11:04
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أحمد الغربي - مراسل
16 مقالاً

على العهد نمضي وبالعطاء نصنع الأثر.. وبروحٍ كشفية متجدّدة وإرادةٍ لا تعرف الفتور، تواصلت عشائر الجوالة في قطاع الإمام العسكري (ع) – صيدا في كشافة الإمام المهدي (عج) أنشطتها الأسبوعية بأنشطة مكثفة، مجسّدةً شعار «إنّا على العهد» ممارسةً وعطاءً والتزامًا.

22 نشاطا متنوّعا و163 جوّالًا في أسبوع، اجتمعوا على درب التربية والبناء، في محطاتٍ جمعت بين الأنشطة التربوية والكشفية والثقافية والصحية والبرامج العبادية والمشاركة في الأدعية الأسبوعية، ما يعزّز روح الانتماء، وينمّي القدرات، ويرسّخ القيم في نفوس الجوالة.

فكلّ نشاطٍ خطوةٌ نحو بناء الشخصية، وكلّ تجربةٍ إعدادٌ للمسؤولية، وكلّ جوّالٍ اليوم هو مشروع قائدٍ يصنع الفرق غدًا.
جوّالة اليوم… قادة المستقبل، وعلى العهد باقون!

الكلمات المفتاحية
لبنان صيدا كشافة الامام المهدي (عج)
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