حذّر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، السلطة اللبنانية من مغبة الإجراءات التي تتخذها بحق المقاومة والمقاومين، وطالبها بالمسارعة إلى تدارك المخاطر والتراجع عن هذه الإجراءات.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم الخميس 15 تشرين الأول/أكتوبر 2026، في مجلس النواب، عرض فيه فضل الله للملابسات التي رافقت توقيف السيارة التابعة للمقاومة على حاجز ضهر البيدر ومصادرة ما بداخلها وتوقيف من فيها.

وقال النائب فضل الله: "أوقفت سيارة للمقاومة عند حاجز ضهر البيدر وضبطت مواد بداخلها معروفة الاستخدام في ظل وجود احتلال".

وأضاف: "منذ اللحظة الأولى التي أوقفت بها السيارة تواصلت المقاومة مع الجهات المعنية وقالت إن السيارة لها والمواد بداخلها هي قدرات لمواجهة الاحتلال وطالبت باستعادتهما والإفراج الفوري عن المعتقلين".

وشدد قائلًا: "إذا كانت السلطة تبحث عن الجهات التي تستخدم هذه القدرات التي وجدت في السيارة ووجهتها وتهدد بملاحقتها فهي جهات معروفة تبدأ بقيادة المقاومة وشعبها وأهالي الشهداء والمقاومين المرابطين على الثغور".

وأكد فضل الله أن "الضجة المشبوهة التي أثارتها جهات رسمية وحزبية ومحاولة اختلاق بطولات وهمية ورسم سيناريوهات حول التحقيقات ومجرياتها لن تقدم أو تؤخر في الحقائق المعروفة".

كما شدد النائب فضل الله على أن "قرار السلطة في 2 آذار ضد المقاومة هو قرار باطل ولا مفاعيل له على الأرض وهو وصمة عار على جبينها وأسقطته بطولات المقاومين على أرض الجنوب".

ورأى أن هناك محاولات من بعض أهل السلطة لإصدار قرارات تتواءم مع المطالب "الإسرائيلية" الأميركية التي تؤدي لتخريب البلد وننصحهم بعدم استغلال حرصنا على السلم الأهلي بأن يواصلوا هذه المحاولات.

وأضاف: "نحذّر هذه السلطة من مغبة التمادي في إجراءاتها وعليها المسارعة إلى تدارك المخاطر والتراجع عن هذه الإجراءات"، مشددًا على أن "الحوار الذي يحرص عليه جميع المخلصين في البلد لا يستقيم مع مثل هذا الأداء".

وأكد النائب فضل الله أننا "لن نتساهل مع أي استهداف مع أي جهة تنفذ الأجندة الأميركية"، مؤكدًا أن سلاح المقاومة موجه نحو العدو "الإسرائيلي" حصرًا لا سيما العبوات الناسفة التي يخشاها ويحدث عنها وهي سلاح فعال.

واعتبر أن مسارعة رئيس الحكومة وبعض القوى السياسية لوضع ما جرى في سياق التحضير لاغتيالات هي حملة فتنوية تزيد الانقسام بين اللبنانيين.

وأعلن النائب فضل الله أن القيام بهذه الحملة على مقاومتنا لن يثنينا عن الدفاع عن بلدنا مهما كانت التحديات والصعوبات.



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