نفت القوات المسلحة اليمنية، تنفيذ أي عملية استهداف باتجاه الأراضي السعودية، مؤكدةً أن ما يروّجه العدو السعودي بشأن استهداف المدينة المنورة لا أساس له من الصحة.

وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان له اليوم الخميس 15 تشرين الأول/أكتوبر 2026: "إن القوات المسلحة تؤكد أنها لم تنفذ اليوم (الخميس) أي عملية استهداف باتجاه الأراضي السعودية".

وأضاف العميد سريع: "أن ما يدعيه العدو السعودي بشأن استهداف باتجاه المدينة المنورة بهتان عظيم وكبير"، نافيًا صحة المزاعم المتداولة بهذا الشأن.

ويأتي التصريح في سياق توضيح موقف القوات المسلحة اليمنية إزاء ما أعلنته جهات سعودية بشأن مزاعم استهداف المدينة المنورة.



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