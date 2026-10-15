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خطيب زادة التقى الرئيس بري: تربطنا بلبنان علاقات تاريخية ودّية على مختلف المستويات
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لبنان

خطيب زادة التقى الرئيس بري: تربطنا بلبنان علاقات تاريخية ودّية على مختلف المستويات

2026-10-15 14:22
الرئيس بري تابع الأوضاع والمستجدات خلال استقباله خطيب زادة وجنبلاط 
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري مساعد وزير الخارجية الإيرانية الدكتور سعيد خطيب زادة والوفد المرافق، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لبنان توفيق صمدي. وقد تابع الجانبان تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والعلاقات بين لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبعد اللقاء، قال خطيب زادة : "حملتُ أطيب التمنيات للشعب اللبناني وللبنان، هذا البلد العظيم الذي تربطنا به علاقات تاريخية ودّية وعلى مختلف المستويات"، مضيفًا: "هذا النوع من تبادل الزيارات بين البلدين هو أقلّ ما يمكن توقّعه في إطار العلاقات الثنائية، ليس فقط لتبادل وجهات النظر، بل أيضًا لتعزيز التنسيق بيننا على نحو أفضل".

وكان قد استقبل الرئيس بري، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب تيمور جنبلاط، وأعضاء الكتلة النواب: مروان حمادة، هادي أبو الحسن، أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ، وبلال عبدالله، بحضور أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، ومستشار النائب تيمور جنبلاط حسام حرب. وتناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان، والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة "إسرائيل" عدوانها على لبنان، إضافة إلى شؤون وطنية وتشريعية.

الكلمات المفتاحية
نبيه بري عين التينة سعيد خطيب زاده تيمور جنبلاط
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