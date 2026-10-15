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عربي ودولي

النمسا: احتجاجات ضد حظر الحجاب في المدارس
عربي ودولي

النمسا: احتجاجات ضد حظر الحجاب في المدارس

2026-10-15 15:14
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تشهد النمسا موجة احتجاجات واعتراضات على قانون حظر الحجاب للفتيات دون سن الرابعة عشرة في المدارس، منذ دخوله حيز التنفيذ مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، وسط تحركات قانونية للطعن فيه أمام المحكمة الدستورية.

وتقول الحكومة النمساوية، التي يقودها المحافظون، إن القانون يهدف إلى تعزيز المساواة وحماية الفتيات من التمييز والاضطهاد وفق ادّعائها، فيما يرى معارضوه أنه يستهدف المسلمين ويمسّ بحرية المعتقد الديني.

ونظّم محتجون تظاهرات في عدد من المدن النمساوية رفضًا لإجبار التلميذات على خلع الحجاب داخل المدارس، بالتزامن مع تسجيل الهيئة الدينية الإسلامية نحو 70 بلاغاً من عائلات تواجه صعوبات نتيجة تطبيق الحظر.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الاعتراضات الحقوقية والقانونية على التشريع، مع طرح القضية أمام المحكمة الدستورية.

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