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"دار الحوراء" ينهض من بين الركام .. إطلاق العمل به برعاية ناصر الدين

2026-10-15 15:56
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أعلنت الهيئة الصحية الإسلامية عن إطلاق العمل في دار الحوراء الطبي وذلك نهار السبت 17-1-2026، الساعة 10:00 صباحًا، بعد توقف قسري بسبب الحرب والدمار الذي لحق بالدار.

يأتي ذلك في أجواء ذكرى ولادة السيدة زينب (ع)، ويوم الممرضة المسلمة، برعاية وحضور معالي وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين.

وأضافت: "في هذه المناسبة نعاهد أهلنا وشعبنا المقاوم الأبي، بأننا سنبقى إلى جانبه مهما عظمت التضحيات".

الكلمات المفتاحية
الهيئة الصحية الإسلامية الضاحية الجنوبية الاعتداءات الصهيونية على لبنان ركان ناصر الدين
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