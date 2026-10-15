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ممثلو 13 دولة يغادرون قاعة قمة "سيكا" عند بدء كلمة الرئيس الصهيوني 

2026-10-15 17:06
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انسحبت وفود 13 دولة، بينها إيران وفلسطين والسعودية وتركيا والعراق ومصر، من أصل 28 وفدًا يمثل كُلٌ منه دولة، من قاعة القمة السابعة لرؤساء دول "مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" (سيكا)، المنعقدة في العاصمة الآذرية باكو، الخميس 15 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وذلك احتجاجًا على إلقاء رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ كلمة خلال القمة.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة مغادرة الوفود قاعة القمة بالتزامن مع بدء هرتسوغ إلقاء كلمته، تعبيرًا عن احتجاجها على مشاركته في القمة.

وشملت قائمة الوفود المنسحبة عند بدء إلقاء هرتسوغ كلمته كُلًّا من باكستان والسعودية وتركيا والعراق ومصر والكويت وقطر والأردن وماليزيا وإندونيسيا وبنغلادش.

جدير ذكره أنّ "سيكا" يجمع 28 دولة على أرضية حوار مشتركة، ويغطّي أعضاؤه حوالي 90 في المئة من مساحة آسيا وأكثر من نصف سكان العالم.

الكلمات المفتاحية
العراق السعودية تركيا مصر اذربيجان ايران فلسطين
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