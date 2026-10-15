ردًا على ما سرده المتحدث باسم ما يُسمّى "قوات التحالف العربي" تركي المالكي، أكدت القوات المسلحة اليمنية أن "العدو السعودي المجرم يمارس أضعاف ذلك على بلدنا منذ اثني عشر عامًا، بإجمالي أكثر من 274 ألفًا و302 غارة جوية ارتكب خلالها كل أنواع الجرائم والمجازر".

وأوضحت في بيان اليوم الخميس 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، أن العدو السعودي شن منذ بداية استئناف عملياته العدوانية والتصعيد الأخير على اليمن أكثر من 2350 غارة جوية وصاروخية.

وشدد البيان على أن من يعتدي على اليمن "لا ينتظر أن نرفع له التحية"، مذكرًا بأن القوات المسلحة اليمنية كررت تحذيراتها لجميع شركات الملاحة الجوية في الفترات السابقة بأن أجواء السعودية ومطاراتها غير آمنة، باستثناء الأجواء المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي ختام البيان، كررت القوات المسلحة اليمنية تحذيرها، مشددة على أن لدى قواتها القدرة على الرد بالمثل، وأن عملياتها دفاعية ولها كامل الحق حتى ينهي العدو السعودي عدوانه وحصاره على اليمن.

الكلمات المفتاحية