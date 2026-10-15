كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي اعتصام عند مدخل مدينة بعلبك "رفضًا للمساس بالمقاومة وأمنها"

خاص العهد

عن خلفية انسحاب وزراء
🎧 إستمع للمقال
خاص العهد

عن خلفية انسحاب وزراء "القوات" من الجلسة.. "بروباغندا" إعلامية تثير اعتراض سلام

2026-10-15 19:09
84
مصطفى عواضة - محرر
511 مقالاً

انسحب وزراء "القوات اللبنانية" من جلسة مجلس الوزراء الخميس 15 تشرين الأول/أكتوبر، قبل نحو عشر دقائق من انتهائها، بذريعة عدم الاستجابة لمطلبهم تأمين الأموال اللازمة لشراء المحروقات لمدة ثلاثة أشهر، في وقت أعلن وزير الإعلام بول مرقص عقب الجلسة أن "الحكومة وافقت على تسديد جميع المتأخرات المستحقة، وهذا ما تحدث به دولة الرئيس مع الوزراء، حيث تم التوافق على ضرورة تسديد المتأخرات وزيادة ساعات التغذية الكهربائية. وكان هذا الموضوع محور اللقاء الذي عُقد أمس مع دولة الرئيس في حضور وزير الطاقة". إذًا، ما معنى انسحاب وزراء القوات قبل انتهاء الجلسة بدقائق؟ وما الهدف من خطوتهم الاستعراضية فيما تصريح وزير الإعلام واضح لجهة إيجابية الأجواء؟

بحسب مصادر مطلعة لموقع "العهد الإخباري"، أثار انسحاب وزراء القوات اللبنانية من الجلسة اعتراض رئيس الحكومة نواف سلام الذي رأى أن الخطوة تهدف إلى صناعة ضجة إعلامية وإحداث "بروباغندا" حول موقفهم، لا سيما أن الانسحاب حصل قبل دقائق قليلة من انتهاء الجلسة. ويرى سلام، وفق المصادر، أن الوزراء أرادوا تحويل الخلاف إلى مادة إعلامية، وإبراز انسحابهم أمام الرأي العام على أنه "موقف تصعيدي"، ما يتيح لهم الاستئثار بالاهتمام الإعلامي وإحداث بلبلة حول ما جرى داخل مجلس الوزراء.

وبحسب المصادر نفسها، فإن سلام انتقد محاولة تضخيم مسألة محدودة وتحويلها إلى عنوان إعلامي، بدل إبقاء النقاش ضمن إطاره الحكومي ومعالجة الخلاف بشأن تمويل المحروقات.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن وزير الطاقة جو الصدي، لو أراد فعلًا إيجاد حل، ولو مؤقتًا، لأزمة الكهرباء، لكان وافق على المخصصات التي أقرتها الحكومة لشراء الفيول العراقي، بما يتيح تأمين المحروقات اللازمة لتشغيل معامل الكهرباء وتخفيف حدة الأزمة، بدل استمرار الخلاف حول آليات التمويل في وقت تتزايد الحاجة إلى ضمان استمرارية التغذية الكهربائية.

الكلمات المفتاحية
القوات اللبنانية الكهرباء الحكومة اللبنانية نواف سلام
إقرأ المزيد
المزيد
عن خلفية انسحاب وزراء
عن خلفية انسحاب وزراء "القوات" من الجلسة.. "بروباغندا" إعلامية تثير اعتراض سلام
خاص العهد منذ ساعة
الباحث التونسي عابد الزريعي لـ
الباحث التونسي عابد الزريعي لـ"العهد": طوفان الأقصى انتقل من الميدان إلى الوعي 
خاص العهد منذ 7 ساعات
صدي
صدي "حردان".. هكذا أوصلت إدارته قطاع الكهرباء إلى الانهيار
خاص العهد منذ 7 ساعات
خطيب زادة في ندوة ببيروت: لن نستسلم في هذه المعركة الوجودية
خطيب زادة في ندوة ببيروت: لن نستسلم في هذه المعركة الوجودية
خاص العهد منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
مجلس الوزراء يقر إنشاء محطات طاقة بديلة ويعين محمد هزيمة محافظًا للنبطية
مجلس الوزراء يقر إنشاء محطات طاقة بديلة ويعين محمد هزيمة محافظًا للنبطية
لبنان منذ 28 دقيقة
عن خلفية انسحاب وزراء
عن خلفية انسحاب وزراء "القوات" من الجلسة.. "بروباغندا" إعلامية تثير اعتراض سلام
خاص العهد منذ ساعة
بعد فشلهم.. وزراء
بعد فشلهم.. وزراء "القوات اللبنانية" ينسحبون من الجلسة الحكومية
لبنان منذ 4 ساعات
الدولة غائبة.. فمن يكسر جدار الصمت في ملف الأسرى والمعتقلين؟
الدولة غائبة.. فمن يكسر جدار الصمت في ملف الأسرى والمعتقلين؟
نقاط على الحروف منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة