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لبنان

اعتصام عند مدخل مدينة بعلبك
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لبنان

اعتصام عند مدخل مدينة بعلبك "رفضًا للمساس بالمقاومة وأمنها"

2026-10-15 19:33
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نُظّم اعتصام أمام "ميدان التحرير" عند مدخل مدية بعلبك، رفضًا للمساس بالمقاومة وأمنها، ألقيت خلاله كلمات أكدت أن "المقاومة ليست شأنًا عابرًا، بل تمثل كرامتنا، وشرفنا، وعرضنا، وأي قرار في مواجهتها، مرفوض كليًا، وموقفنا حاسم في رفض المساس بأمن المقاومة". وحذرت من أن "الإجراءات التي تتخذ في وجه المقاومة، تؤدي إلى فتنة ومنزلقات خطيرة".

وأكد المشاركون أن "هذه الخطوة تُعد خطوة أولية، وهناك خطوات تصعيدية كثيرة تليها، إن لم تتراجع الأجهزة الأمنية عن قراراتها".

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله بعلبك المقاومة الفتنة
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