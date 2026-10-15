وافق مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الأسبوعية على إقامة محطات تعمل على الطاقة البديلة كما عيّن محمد هزيمة محافظًا للنبطية.

وعُقدت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، الخميس 15 تشرين الأول/أكتوبر 2026، في السراي الحكومي، فيما غاب وزراء المال والاقتصاد والبيئة والصحة العامة والطاقة والمياه.

وبعد الجلسة، تلا وزير الإعلام بول مرقص المقررات، إذ أشار إلى أنه في بداية الجلسة تم الحديث عن ضرورة وسبل زيادة التغذية بالكهرباء وتأمين الموارد اللازمة التي يعمل عليها "رئيس الحكومة بالتنسيق مع وزير الطاقة والمياه"، حيث عُقد اجتماع بالأمس بينهما لبحث سبل وكيفية زيادة ساعات التغذية.

ثم انتقل المجلس لدراسة جدول أعماله وأقر معظمه، وأبرز بنوده الموافقة على إقامة محطات تعمل على الطاقة البديلة بطلب من وزارة الدفاع الوطني، وتعيين محمد هزيمة محافظًا للنبطية، وتعيين مجلس إدارة التعاونيات وهم أعضاء غير متفرغين يمثلون الإدارات العامة.

وأشار مرقص إلى تأجيل بعض البنود إلى جلسة الخميس المقبل، مع اجتماع وزاري يوم الإثنين كالعادة.

وردًا على سؤال حول انسحاب وزراء "القوات اللبنانية"، قال مرقص: "موضوع الكهرباء أساسي وجدير بأن يُطرح ويُتابَع، وهناك متابعة حثيثة له من قبل دولة الرئيس سلام مع وزير الطاقة، الذي اجتمع به أمس. وقد أشار دولة الرئيس إلى موضوع هذا الاجتماع، الذي ركّز على زيادة ساعات التغذية وتأمين الموارد اللازمة. كما سأل دولته جميع الوزراء، وكان هناك توافق حول هذه النقاط مجتمعة، وليس هناك أي وزير في الحكومة غير موافق على هذا الأمر".

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