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عين على العدو

"معاريف" تكشف اتصال نتنياهو بالشرع ومحادثات لإرسال قوات سورية لليمن

2026-10-15 20:51
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كشفت صحيفة "معاريف" الصهيونية أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو تحدث مع أحمد الشرع في مكالمة هاتفية في وقت سابق، طالبًا منه أن يوقف "المجازر بحق الدروز"، وفق الصحيفة.  

وذكرت الصحيفة أن نتنياهو قال خلال مؤتمر لـ "الطائفة الدرزية"، الخميس 15 تشرين الأول/أكتوبر 2026، "رفعت سماعة الهاتف واتصلت بالجولاني، كانت المحادثة قصيرة جدًا وحادة للغاية، وتوقفت المجزرة".  

وأشارت صحيفة "معاريف" إلى أن "الشرع سيطر على سورية عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، ويقيم علاقات وثيقة مع تركيا؛ إذ يُعد أحد المقربين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأضافت أن الشرع تربطه علاقات وثيقة بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مشيرة إلى أنه "جرى محادثات بشأن إرسال قوات سورية إلى اليمن لمحاربة الحوثيين"، على حد تعبيرها.

ونقلت "معاريف" عن تقارير، أفادت بأن هذا "الاحتمال طُرح خلال اجتماع عُقد هذا الأسبوع في الرياض بين بن سلمان والشرع".

وأضافت "معاريف" أن مسؤولًا أميركيًا قدّر أن هناك "احتمالًا كبيرًا بأن يستجيب الشرع للطلب السعودي"، وفق الصحيفة.

كذلك، نقلت الصحيفة الصهيونية عن مصدر مطّلع على المحادثات قوله: "إن سورية قد ترسل إلى اليمن ما بين 10 آلاف و20 ألف جندي، ومن بين الوحدات التي يجري النظر في إشراكها في العملية، الفرقة 90 المتمركزة في منطقة دمشق، والفرقة 84 المتمركزة في جنوب سورية بالقرب من السويداء".

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سوريا السعودية بنيامين نتنياهو العدوان الاميركي السعودي على اليمن محمد بن سلمان الحكومة الاسرائيلية أحمد الشرع
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