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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-10-16 05:51
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06:37 |
القناة الـ16 "الإسرائيلية" عن مصادر أمنية: هذا العدد عاد إلى مستويات ما قبل "حرب الـ12 يومًا" وتجاوز عتبة الـ400 منصة إطلاق
06:36 |
القناة الـ16 "الإسرائيلية" عن مصادر أمنية: عدد منصات إطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية القادرة على استهداف "إسرائيل" قد ارتفع مجددًا
06:10 |
ترامب لـ"نيوز ماكس": نعمل على إنتاج منظومات باتريوت وصواريخ توماهوك بمستويات قياسية لإعادة بناء مخزونات الأسلحة
06:09 |
رويترز عن ترامب: نستبعد نشر قوات برية في إيران
06:09 |
ترامب لـ"نيوز ماكس": لن نستخدم السلاح النووي ضد إيران ولسنا مضطرين لذلك
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الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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