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استطلاع "إسرائيلي": أيزنكوت يعزّز قوته على حساب شركائه في كتلة التغيير

2026-10-16 09:21
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قبل أقل من أسبوعين على انتخابات "الكنيست" (البرلمان الصهيوني)، يتصدر حزب «يشار!»، بقيادة غادي أيزنكوت، استطلاعًا جديدًا بفارق واضح عن شركائه في ما يسمى بـ"كتلة التغيير" المعارضة للحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو.

وفقًا للاستطلاع الذي أجراه المستشار السياسي يوسي تاتيكا، وهو صاحب شركة «تاتيكا للأبحاث والإعلام»، بالتعاون مع لوحة Adgenda بإدارة روعي شيندلر، ونشره موقع "زمان إسرائيل" اليوم الجمعة (16 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، يحصل أيزنكوت على رقم قياسي يبلغ 26 مقعدًا، بزيادة مقعدين عن الأسبوع الماضي، وذلك على حساب شركائه في كتلة التغيير. يتراجع حزب «بياحد» بقيادة نفتالي بينيت إلى 11 مقعدًا، و«إسرائيل بيتنا» إلى 9 مقاعد، في حين يحافظ «الديمقراطيون» على قوتهم عند 8 مقاعد.

ردًا عن سؤال: "لأي حزب ستصوت/ستصوتين إذا جرت الانتخابات اليوم؟ جاء النتائج على الشكل الآتي:
- «يشار! » برئاسة أيزنكوت: 26 مقعدًا
- «الليكود»: 20 مقعدًا
- «بياحد» برئاسة بينيت: 11 مقعدًا
- «إسرائيل بيتنا»: 9 مقاعد
- «القائمة المشتركة»: 8 مقاعد
- «شاس»: 8 مقاعد
- «الديمقراطيون»: 8 مقاعد
- «يهدوت هتوراة»: 8 مقاعد
- «عوتسما يهوديت»: 7 مقاعد
- «الصهيونية الدينية»: 6 مقاعد
- «راعم»: 5 مقاعد
- «الاحتياطيون»: 4 مقاعد
- «عمخا يسرائيل»: لا يتجاوز نسبة الحسم، ويحصل على 2.8% من الأصوات.
- «أزرق أبيض»: لا يتجاوز نسبة الحسم، ويحصل على 1.2% من الأصوات.

بناءً على هذا الاستطلاع تتراجع كتلة أحزاب الائتلاف إلى 49 مقعدًا، لأن حزب «عمخا يسرائيل» برئاسة عوفر فينتر لا يتجاوز هذا الأسبوع نسبة الحسم. في المقابل، يتجاوز حزب «الاحتياطيون- الاقتصادي»، برئاسة يوعاز هندل ويرون زليخا، نسبة الحسم، وإذا انضم الحزب إلى كتلة التغيير، فستصل إلى 58 مقعدًا.

تصعّب هذه النتائج المتقلبة استخلاص استنتاجات واضحة بشأن وضع الكتل. كما تتغير نتائج الأحزاب العربية من أسبوع إلى آخر، وتحصل هذه المرة مجتمعةً على 13 مقعدًا.

خريطة الكتل لو اجريت الانتخابات اليوم:

توزيع المقاعد بين الكتل بحسب الاستطلاع، يحصل مؤيدو نتنياهو على 49 مقعدًا، ومعارضوه على 67 مقعدًا، فيما يحصل حزب «الاحتياطيون» على 4 مقاعد. وتحصل أحزاب الائتلاف على 49 مقعدًا، وكتلة التغيير على 54 مقعدًا، في حين يحصل «الاحتياطيون» على 4 مقاعد، و«راعم» على 5 مقاعد، و«القائمة المشتركة» على 8 مقاعد.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الكنيست بنيامين نتنياهو حزب الليكود إعلام العدو
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