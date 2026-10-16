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إيلي الفرزلي يبوح بكواليس لقاءاته بسيّد المقاومة في بودكاست "عالعهد" يوم السبت 

2026-10-16 11:12
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بين كواليس السياسة وأروقة اللقاءات المغلقة، رسم سيد شهداء الأمة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله معالم مرحلة استثنائية من تاريخ لبنان. في هذه الحلقة من بودكاست "عالعهد"، يجسّد نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي شهادة حية من موقع اللقاءات المباشرة والمتعددة.

يتحدث الفرزلي بعمق عن السحر الذي يتركه "خطيب الطراز الأول" عند سامعيه، ويتحدّث كيف كان السيد يدير معقّدات السياسة اللبنانية بذكاء نادر، حاملًا همّ المسيحيين وقضاياهم بوعي وحرص أخويّ صادق. 

من تميّز العلاقة بين السيد نصر الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى السر الذي جعل حتى خصوم المقاومة يقرون بمكانة السيد الشهيد، وصولًا إلى حضور السيد الحي في وجدان ناسه على الرغم من الغياب.. شهادة سياسية ووجدانية يقدّمها الفرزلي، في حلقة جديدة من بودكاست "عالعهد"، تعرض كاملة يوم السبت(17 تشرين الأول 2026) على موقع "العهد" الإخباري.

الكلمات المفتاحية
السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد إيلي يشوعي
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