أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن دفاعاتها الجوية تمكّنت، اليوم الجمعة (16 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، من إسقاط مسيّرة سعودية مسلحة في أجواء محافظة مأرب.

هذا؛ وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في بيانٍ: إنّ القوات المسلحة اليمنية تمكّنت- بفضل الله- من إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من نوع "وينق لونق 2" "Wing Loong II" تابعة للعدو السعودي؛ كانت تقوم بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب".

إلى ذلك؛ أشار العميد يحيى سريع إلى أن عملية استهداف الطائرة المعادية تمت "بسلاح مناسب". وأوضح أن هذه الطائرة هي الـ26 التي تمكّنت القوات المسلحة اليمنية من إسقاطها خلال المرحلة الممتدة من 3 تموز حتى 16 تشرين الأول 2026، والثانية التي استهدفت خلال أقل من 24 ساعة، والثامنة من نوع «وينغ لونغ 2» صينية الصنع التي أُسقطت عقب انتهاء خفض التصعيد بين اليمن والسعودية".

يذكر أنه في وقت سابق، تمكّنت القوات المسلحة اليمنية من استهداف طائرة حربية سعودية من نوع "تايفون" أقلعت من قاعدة الطائف العسكرية، واستهدفت الطائرة في أجواء محافظة صعدة باستخدام صاروخ أرض-جو، وأصيبت إصابة مباشرة، وفقًا لما أعلنه "سريع".

كما تواصل القوات المسلحة اليمنية ردها على العدوان السعودي، بالتزامن مع تحذيرها لشركات الطيران والخبراء والموظفين والمسافرين من مغبّة تسيير الرحلات باتجاه الأجواء والمطارات السعودية، مؤكدة أنها غير آمنة "باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة".

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