كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي الصحة اليمنية: 53215 شهيدًا وجريحًا حصيلة التصعيد الأخير 

عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط مُسيّرة سعودية مسلحة
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط مُسيّرة سعودية مسلحة

2026-10-16 11:31
103

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن دفاعاتها الجوية تمكّنت، اليوم الجمعة (16 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، من إسقاط مسيّرة سعودية مسلحة في أجواء محافظة مأرب.

هذا؛ وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في بيانٍ: إنّ القوات المسلحة اليمنية تمكّنت- بفضل الله- من إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من نوع "وينق لونق 2" "Wing Loong II" تابعة للعدو السعودي؛ كانت تقوم بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب".

إلى ذلك؛ أشار العميد يحيى سريع إلى أن عملية استهداف الطائرة المعادية تمت "بسلاح مناسب". وأوضح أن هذه الطائرة هي الـ26 التي تمكّنت القوات المسلحة اليمنية من إسقاطها خلال المرحلة الممتدة من 3 تموز حتى 16 تشرين الأول 2026، والثانية التي استهدفت خلال أقل من 24 ساعة، والثامنة من نوع «وينغ لونغ 2» صينية الصنع التي أُسقطت عقب انتهاء خفض التصعيد بين اليمن والسعودية".

يذكر أنه في وقت سابق، تمكّنت القوات المسلحة اليمنية من استهداف طائرة حربية سعودية من نوع "تايفون" أقلعت من قاعدة الطائف العسكرية، واستهدفت الطائرة في أجواء محافظة صعدة باستخدام صاروخ أرض-جو، وأصيبت إصابة مباشرة، وفقًا لما أعلنه "سريع".

كما تواصل القوات المسلحة اليمنية ردها على العدوان السعودي، بالتزامن مع تحذيرها لشركات الطيران والخبراء والموظفين والمسافرين من مغبّة تسيير الرحلات باتجاه الأجواء والمطارات السعودية، مؤكدة أنها غير آمنة "باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة".

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع العدوان الاميركي السعودي على اليمن
إقرأ المزيد
المزيد
فرنسا: إصابات خطيرة بين الطلاب خلال قمع الاحتجاجات واحتجاز نحو 6800 قاصر
فرنسا: إصابات خطيرة بين الطلاب خلال قمع الاحتجاجات واحتجاز نحو 6800 قاصر
عربي ودولي منذ 23 دقيقة
الصحة اليمنية: 53215 شهيدًا وجريحًا حصيلة التصعيد الأخير 
الصحة اليمنية: 53215 شهيدًا وجريحًا حصيلة التصعيد الأخير 
عربي ودولي منذ ساعتين
القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط مُسيّرة سعودية مسلحة
القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط مُسيّرة سعودية مسلحة
عربي ودولي منذ ساعتين
4 قتلى بالرصاص في مدرسة ابتدائية في ولاية أوريغون الأميركية
4 قتلى بالرصاص في مدرسة ابتدائية في ولاية أوريغون الأميركية
عربي ودولي منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
الصحة اليمنية: 53215 شهيدًا وجريحًا حصيلة التصعيد الأخير 
الصحة اليمنية: 53215 شهيدًا وجريحًا حصيلة التصعيد الأخير 
عربي ودولي منذ ساعتين
القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط مُسيّرة سعودية مسلحة
القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط مُسيّرة سعودية مسلحة
عربي ودولي منذ ساعتين
الثروة الزراعية اليمنية.. جهود لتطوير البذور وتعزيز الاكتفاء الذاتي رغم الحصار
الثروة الزراعية اليمنية.. جهود لتطوير البذور وتعزيز الاكتفاء الذاتي رغم الحصار
عربي ودولي منذ 14 ساعة
"معاريف" تكشف اتصال نتنياهو بالشرع ومحادثات لإرسال قوات سورية لليمن
عين على العدو منذ 17 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة