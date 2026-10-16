السلطات السعودية تواصل إغلاق مطار صنعاء الدولي في وجه المرضى

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة في صنعاء أنيس الأصبحي أنّ "حصيلة التصعيد السعودي، من 3 أيلول حتى 5 تشرين الأول 2026، قد بلغت 427 شهيدًا وجريحًا، بينهم 120 شهيدًا و307 جرحى، شكّل النساء والأطفال أكثر من 60 في المئة منهم، فيما سجّلت محافظات تعز وصعدة والجوف النسبة الأكبر من الشهداء والجرحى خلال هذه المرحلة".

كما أوضح الأصبحي، في خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة (16 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، أنّ :"الحصيلة التراكمية المعلنة لضحايا العدوان السعودي ارتفعت إلى 53 ألفًا و215 شهيدًا وجريحًا، بينهم 16 ألفًا و349 شهيدًا".

وقال الأصبحي: إنّ "العدوان السعودي أجهز على بنية القطاع الصحي التحتية، وتسبّب بانتشار الأمراض والأوبئة، وبتدمير أكثر من 139 مستشفى كليًا، ونحو 190 سيارة إسعاف".

كذلك لفت إلى أنّ: "55 في المئة من المنشآت الصحية تعرّضت للاستهداف، وخرجت عن الخدمة، جرّاء العدوان السعودي، وأنّ استمرار الحصار السعودي على مطار صنعاء يحرم مئات الآلاف من المرضى من السفر إلى الخارج للعلاج. كما تسبّب بنقص أكثر من 1600 صنف دوائي، بينها 12 صنفًا من الأدوية الخاصة بعلاج السرطان"، مضيفًا أنّ "أكثر من 125 ألف مريض بالسرطان يعانون نقصًا في الأدوية المنقذة للحياة، ما يهدّد حياتهم بالخطر".



وأضاف أنّ: "أكثر من 40 ألف مريض بالثلاسيميا وأمراض تكسّر الدم يعانون نقصًا في الأدوية والمحاليل العلاجية، وأنّ أكثر من 8 آلاف مريض بالفشل الكلوي يعانون نقصًا في المستلزمات والأجهزة والأدوية الخاصة بالغسيل الكلوي".

وأشار الأصبحي إلى تفاقم سوء التغذية ومخاطره، وأكّد أنّ: "أكثر من 3 ملايين و600 ألف طفل دون الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد، وأكثر من مليون و800 ألف طفل يعانون سوء التغذية الوخيم، وأكثر من 45 في المئة من الأطفال دون الخامسة يعانون التقزّم نتيجة لذلك، فيما تأثّرت أكثر من 6 ملايين امرأة حامل ومرضع بسوء التغذية الحاد والمتوسط خلال المرحلة من العام 2017 إلى العام 2024".

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