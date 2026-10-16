ذكر المراسل السياسي في صحيفة "معاريف" أن السعودية استثمرت على مدى عقود مئات المليارات من الدولارات في بناء جيش متطور، بميزانية سنوية تتجاوز 82 مليار دولار.

المراسل استشهد بتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" نقل عن خبراء عسكريين أن المشكلة الأساسية التي تواجه الرياض تكمن في عدم ملاءمة قدراتها العسكرية لمواجهة التهديدات غير المتكافئة، ولا سيما الطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة وصواريخ كروز التي تحلّق على ارتفاعات منخفضة، خارج نطاق التغطية الفعالة لبعض الرادارات الأرضية.

وأشار التقرير إلى أن منظومة الدفاع السعودية تتركز بمعظمها في شرق البلاد، نتيجة المخاوف "التاريخية" من إيران والعراق، فيما تواجه الرياض تحديًا إضافيًا يتمثل في الكلفة المرتفعة لاعتراض الهجمات، إذ يتجاوز سعر صاروخ "باتريوت" الواحد ثلاثة ملايين دولار، مقابل 15 إلى 25 ألف دولار للطائرة المسيّرة المستهدفة.

وأضاف أن الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط أسهمت في تفاقم النقص العالمي في الصواريخ الاعتراضية، بالتزامن مع تطوير الحوثيين قدراتهم على التصنيع العسكري وتنويع مصادر إمداداتهم.

وعلى المستوى البنيوي، لفت التقرير إلى أن الجيش السعودي يعاني مشكلات هيكلية مرتبطة بتقسيم القوات بين الجيش النظامي والحرس الوطني، ومركزية اتخاذ القرار، فضلًا عن استمرار الاعتماد على متعاقدين غربيين في أعمال الصيانة والدعم الفني.

من جهتها، وصفت الخبيرة في أمن الشرق الأوسط بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة "روسي" بورجو أوزجيليك، التطورات بأنها لحظة تهزّ الرياض وتشكّل إذلالًا لها على جبهات متعددة.

وبحسب الصحيفة، لجأت السعودية إلى تفعيل اتفاقية دفاع متبادل وقّعتها في آب/أغسطس الماضي مع باكستان وتركيا، للحصول على دعم استخباراتي وفي مجال الاتصالات، عقب رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبات الرياض تقديم المساعدة، وبعد إخفاق العمليات العسكرية الأميركية عام 2025 في حسم المواجهة مع الحوثيين.

وفي السياق عينه، حذّر الباحث الصهيوني داني سيترينوفيتش من التداعيات الاستراتيجية للوضع الذي تواجهه السعودية، معتبرًا أن انتصار اليمنيين - أنصار الله، أو اضطرار الرياض إلى قبول تسوية سياسية تحت الضغط العسكري، سيمثل إنجازًا استراتيجيًا كبيرًا لإيران ومحور المقاومة.

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