أعلنت قبائل نهم بمحافظة صنعاء، اليوم الجمعة، النفير العام والجهوزية المسلحة لرفد الجبهات ومواجهة أي تصعيد سعودي، مؤكدة تبني خيار "التصعيد بالتصعيد والرد بالمثل"، ومجددة تفويضها للقيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع العدو.

وجاء ذلك خلال وقفة قبلية مسلحة شارك فيها أبناء نهم، بحضور وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم، ووكيل أول هيئة الزكاة علي السقاف، إلى جانب قيادات محلية وتنفيذية وأمنية وعسكرية.

وأكد المشاركون وقوفهم صفًا واحدًا في مواجهة التصعيد السعودي وتحشيداته، فيما شدد بيان صادر عن الوقفة على الجهوزية التامة والاستنفار المسلح لرفد الجبهات والتصدي لأي تصعيد محتمل.

ودعا البيان إلى تعزيز جهود التعبئة ومواصلة الدفع بالمقاتلين إلى مراكز التدريب والتأهيل، والاستعداد لأي تصعيد أو تحركات عسكرية، إلى جانب تعزيز الصمود والثبات والحفاظ على أمن الجبهة الداخلية.

وثمّن البيان العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية في العمق السعودي وضد التحشيدات في الجبهات، مباركًا الانتصارات المحققة في جبهات القتال.

كما ندّد أبناء نهم بالأعمال الإجرامية التي ترتكبها التحشيدات السعودية بحق الأسرى والجرحى وجثامين الشهداء، معتبرين أنها تتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية والمواثيق الدولية.

واستنكر البيان الغارات السعودية المستمرة على اليمن منذ 12 عامًا، واصفًا إياها بأنها ترقى إلى جرائم حرب وانتهاكات للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

وجدد المشاركون موقفهم الداعم لقضايا الأمة والدفاع عن مقدساتها، مؤكدين استمرار التصعيد في مواجهة التصعيد، حتى وقف العدوان ورفع الحصار واستعادة ثروات البلاد المنهوبة.

كما بارك البيان لأبناء مديريات محافظة تعز التحرر من الوصاية والخلاص من الجرائم التي ترتكبها القوات الموالية للسعودية.

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