انتقد مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني غياب أي تحالف دفاعي مشترك بين الدول العربية والإسلامية والشعب الفلسطيني للدفاع عن المقدسات وحماية المدنيين في غزة والضفة في ظل الجرائم "الإسرائيلية" المتواصلة.

وقال الغرياني في تصريح اليوم الجمعة 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، إن العالم العربي والإسلامي يشهد قيام تحالفات متعددة للدفاع المشترك بين الدول، غير أن هذه التحالفات لم تمتد إلى الشعب الفلسطيني للدفاع عن مقدسات المسلمين، ومواجهة ما يتعرض له من اعتداءات وجرائم إبادة جماعية، في إشارة إلى تحالف السعودية مع باكستان وتركيا ضد أبناء الشعب اليمني.

وأضاف متسائلًا: "لم نشهد تحالفًا دفاعيًا مشتركًا بين باكستان وأبناء فلسطين للدفاع عن المقدسات والأعراض والتصدي لجرائم الإبادة في غزة والضفة"، مشيرًا إلى أنه لم يسمع بقيام أي دولة إسلامية بتحالف من هذا النوع لنصرة الفلسطينيين.

واعتبر مفتي ليبيا أن المسلمين "تركوا التحالف الذي يفترض أن يجمعهم بالفلسطينيين لحماية حقوقهم، وانشغلوا بتحالفات أخرى تجعل بأسهم بينهم شديدًا بدل توجيه الجهود نحو مواجهة الاحتلال والدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته".

ولفت إلى التناقض بين تعدد الاتفاقيات العسكرية والأمنية في المنطقة، وغياب تحالف إسلامي يضع وقف الاعتداءات "الإسرائيلية" وحماية الفلسطينيين ضمن أولوياته العملية.

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