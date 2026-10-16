كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي لماذا مُنع الحجاب في مدارس أذربيجان؟

عربي ودولي

مفتي ليبيا ينتقد غياب تحالف إسلامي للدفاع عن فلسطين
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

مفتي ليبيا ينتقد غياب تحالف إسلامي للدفاع عن فلسطين

2026-10-16 17:34
87

انتقد مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني غياب أي تحالف دفاعي مشترك بين الدول العربية والإسلامية والشعب الفلسطيني للدفاع عن المقدسات وحماية المدنيين في غزة والضفة في ظل الجرائم "الإسرائيلية" المتواصلة.

وقال الغرياني في تصريح اليوم الجمعة 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، إن العالم العربي والإسلامي يشهد قيام تحالفات متعددة للدفاع المشترك بين الدول، غير أن هذه التحالفات لم تمتد إلى الشعب الفلسطيني للدفاع عن مقدسات المسلمين، ومواجهة ما يتعرض له من اعتداءات وجرائم إبادة جماعية، في إشارة إلى تحالف السعودية مع باكستان وتركيا ضد أبناء الشعب اليمني.

وأضاف متسائلًا: "لم نشهد تحالفًا دفاعيًا مشتركًا بين باكستان وأبناء فلسطين للدفاع عن المقدسات والأعراض والتصدي لجرائم الإبادة في غزة والضفة"، مشيرًا إلى أنه لم يسمع بقيام أي دولة إسلامية بتحالف من هذا النوع لنصرة الفلسطينيين.

واعتبر مفتي ليبيا أن المسلمين "تركوا التحالف الذي يفترض أن يجمعهم بالفلسطينيين لحماية حقوقهم، وانشغلوا بتحالفات أخرى تجعل بأسهم بينهم شديدًا بدل توجيه الجهود نحو مواجهة الاحتلال والدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته".

ولفت إلى التناقض بين تعدد الاتفاقيات العسكرية والأمنية في المنطقة، وغياب تحالف إسلامي يضع وقف الاعتداءات "الإسرائيلية" وحماية الفلسطينيين ضمن أولوياته العملية.

الكلمات المفتاحية
السعودية تركيا ليبيا غزة باكستان الضفة الغربية العدوان الصهيوني فلسطين
إقرأ المزيد
المزيد
لماذا مُنع الحجاب في مدارس أذربيجان؟
لماذا مُنع الحجاب في مدارس أذربيجان؟
عربي ودولي منذ ساعة
مفتي ليبيا ينتقد غياب تحالف إسلامي للدفاع عن فلسطين
مفتي ليبيا ينتقد غياب تحالف إسلامي للدفاع عن فلسطين
عربي ودولي منذ ساعة
قبائل نهم في صنعاء تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة أي تصعيد سعودي
قبائل نهم في صنعاء تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة أي تصعيد سعودي
عربي ودولي منذ 3 ساعات
فرنسا: إصابات خطيرة بين الطلاب خلال قمع الاحتجاجات واحتجاز نحو 6800 قاصر
فرنسا: إصابات خطيرة بين الطلاب خلال قمع الاحتجاجات واحتجاز نحو 6800 قاصر
عربي ودولي منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
مفتي ليبيا ينتقد غياب تحالف إسلامي للدفاع عن فلسطين
مفتي ليبيا ينتقد غياب تحالف إسلامي للدفاع عن فلسطين
عربي ودولي منذ ساعة
قبائل نهم في صنعاء تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة أي تصعيد سعودي
قبائل نهم في صنعاء تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة أي تصعيد سعودي
عربي ودولي منذ 3 ساعات
تحليل
تحليل "اسرائيلي": السعودية تواجه صعوبة في صد الهجمات الفتّاكة من اليمن
عين على العدو منذ 4 ساعات
الصحة اليمنية: 53215 شهيدًا وجريحًا حصيلة التصعيد الأخير 
الصحة اليمنية: 53215 شهيدًا وجريحًا حصيلة التصعيد الأخير 
عربي ودولي منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة