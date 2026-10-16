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لبنان

حزب الله حول حادثة غاليري سمعان: لا تربطنا أي علاقة بموضوع المستودع المذكور ومحتوياته
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لبنان

حزب الله حول حادثة غاليري سمعان: لا تربطنا أي علاقة بموضوع المستودع المذكور ومحتوياته

2026-10-16 20:01
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بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله:

توضيحًا للملابسات المحيطة بالحادثة التي وقعت في منطقة غاليري سمعان، وما رافقها من تداول أخبار ومعلومات مضللة في بعض وسائل الإعلام، يهمّ العلاقات الإعلامية في حزب الله أن توضح أن ما جرى يعود إلى قيام دورية من القوى الأمنية بمداهمة في منطقة ذات حساسية أمنية، دون اعتماد الآلية المتفق عليها بين حزب الله والجهات الأمنية، والتي تراعي حساسية الوضع الأمني في الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظلّ استمرار التهديدات والمخاطر الأمنية "الإسرائيلية"، وما تفرضه من محاذير يدركها الطرفان ويحرصان على التعامل معها بمسؤولية.

وبعد إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المختصة والمرجعيات القانونية وجلاء الملابسات، استكملت الدورية عملها بصورة طبيعية وبكل هدوء، لتنفيذ الاستنابة الصادرة عن النائب العام التمييزي، بناءً على إحالة من وزير الصحة العامة ركان ناصرالدين، وعند وصول الجيش اللبناني كانت الأمور قد عادت إلى طبيعتها.

وتؤكد العلاقات الإعلامية في حزب الله أن الحزب لا تربطه أي علاقة بموضوع المستودع المذكور أو محتوياته، لا من قريب ولا من بعيد، وهو حريص على صحة المواطنين وسلامتهم ودعم إجراءات وزارة الصحة، كما هو حريص على قيام القوى الأمنية بمهامها ودورها الطبيعي.

العلاقات الإعلامية في حزب الله
الجمعة 16-10-2026
04 جمادى الأولى 1448 هـ

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله الجيش اللبناني العلاقات الإعلامية في حزب الله قوى الامن الداخلي وزير الصحة
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