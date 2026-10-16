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الحجاب حق وخيار: مفوضية جبل عامل في كشافة المهدي تنظم وقفة تضامنية مع فتيات آذربيجان 
لبنان

الحجاب حق وخيار: مفوضية جبل عامل في كشافة المهدي تنظم وقفة تضامنية مع فتيات آذربيجان 

2026-10-16 20:34
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نظمت كشافة الإمام المهدي (عجّل الله فرجه) - مفوضية جبل عامل الثانية وقفة تضامنية مع الفتيات المحجبات في آذربيجان بعنوان "الحجاب حق وخيار"، تأكيدًا لحقهن في ارتداء الحجاب ومواصلة التعليم.

ومن جبشيت، وجهت فتيات كشافة الإمام المهدي رسالة تضامن إلى نظيراتهن في آذربيجان، أكدن فيها وقوفهن إلى جانبهن في مواجهة التضييق، مشددات على أن الحق في التعليم يجب أن يبقى مصونًا وألا يتحول الحجاب سببًا للإقصاء من مقاعد الدراسة.

وأكدت المشاركات أن الوقفة تتجاوز حدود المكان، لتؤكد أن قضايا الكرامة والحرية لا تعرف حدودًا جغرافية، وأن الدفاع عن حق الفتيات في التعليم وصون خياراتهن الشخصية والاعتقادية مسؤولية إنسانية تستدعي رفع الصوت واتخاذ المواقف الداعمة.

وشددت الفتيات من خلال هذه المبادرة، على أن تمسُّك الفتاة بحجابها ينبغي ألّا يكون على حساب حقها في التعلم وبناء مستقبلها، وأن المدرسة مساحة للعلم والمعرفة وليست مكانًا لحرمان الطالبة من حقها بسبب مظهرها أو قناعاتها.

وختمن برسالة واضحة من الجنوب أن "الحجاب حق وخيار، والتعليم حق لا يجوز أن يُنتزع، والتضامن مع المظلومين موقف ثابت لا تحده المسافات".

الكلمات المفتاحية
أذربيجان الحجاب كشافة الامام المهدي (عج) جبل عامل جنوب لبنان
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