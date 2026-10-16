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لبنان

فوز مرشحي التعبئة التربوية بانتخابات الجامعة الأميركية في بيروت
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لبنان

فوز مرشحي التعبئة التربوية بانتخابات الجامعة الأميركية في بيروت

2026-10-16 21:30
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أعلنت التعبئة التربوية فوز مرشحيها بأربعة مقاعد في انتخابات الجامعة الأميركية في بيروت، في نتيجة تعكس ثقة الطلاب بنهجها وقيمها.

وأكدت في بيان لها الجمعة 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، التزامها بمواصلة العمل في خدمة الطلاب والدفاع عن قضاياهم، والتمسك بخيار المقاومة في مواجهة العدوان "الإسرائيلي"، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والجامعية.

وشدّدت في الختام: "سنواصل المسيرة على العهد، أوفياء لنهج المقاومة، حاملين أمانة شهدائنا الأبرار وتضحياتهم في سبيل الوطن وسيادته وكرامته واستقلاله".
 

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لبنان حزب الله الجامعة الامريكية في بيروت التعبئة التربوية في حزب الله الانتخابات
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فوز مرشحي التعبئة التربوية بانتخابات الجامعة الأميركية في بيروت
فوز مرشحي التعبئة التربوية بانتخابات الجامعة الأميركية في بيروت
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