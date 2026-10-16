لبنان
فوز مرشحي التعبئة التربوية بانتخابات الجامعة الأميركية في بيروت
أعلنت التعبئة التربوية فوز مرشحيها بأربعة مقاعد في انتخابات الجامعة الأميركية في بيروت، في نتيجة تعكس ثقة الطلاب بنهجها وقيمها.
وأكدت في بيان لها الجمعة 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، التزامها بمواصلة العمل في خدمة الطلاب والدفاع عن قضاياهم، والتمسك بخيار المقاومة في مواجهة العدوان "الإسرائيلي"، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والجامعية.
وشدّدت في الختام: "سنواصل المسيرة على العهد، أوفياء لنهج المقاومة، حاملين أمانة شهدائنا الأبرار وتضحياتهم في سبيل الوطن وسيادته وكرامته واستقلاله".