أدرج الادعاء العام الإيطالي 13 مسؤولًا "إسرائيليًا"، بينهم وزير الحرب "يسرائيل كاتس" ومسؤولون كبار في جيش الاحتلال والأمن الصهيوني، ضمن تحقيقات تتعلق بسوء معاملة نشطاء أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توسيع نطاق التحقيق الذي كان يركز في السابق على وزير "الأمن" في كيان الاحتلال "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير.

وذكر مكتب المدعي العام في روما في بيان، أن القضية تتعلق بشبهات تعذيب وخطف وإصابة جسدية وسرقة وإلحاق أضرار أخرى عندما اعترضت قوات "إسرائيلية" أسطولين صغيرين من القوارب المتجهة إلى غزة في عامي 2025 و 2026.

وفتح المحققون التحقيق بعد تلقي شكاوى ‌‌من 50 مواطنًا إيطاليًا احتجزتهم سلطات الاحتلال الصهيونية عقب بعثتين ‌‌لأسطول الصمود العالمي من أيلول/سبتمبر إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2025، ومن نيسان/ أبريل إلى أيار/ مايو 2026.

ويشمل التحقيق وفق صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية جنرالات وقادة في البحرية الصهيونية ومسؤولين في السجون وقادة وحدات خاصة، ليصل إجمالي عدد الأشخاص المشمولين إلى 13 فردًا.

وتضم قائمة الأسماء التي نشرتها الصحيفة الإيطالية، كلًّا من رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" إيال زامير، وقائد سلاح بحرية العدو ديفيد ساعر، والجنرال الصهيوني تال بوليتيس، وقائد وحدة القوات الخاصة البحرية إلداد بوروكوفيتش، والعقيد الصهيوني إيتان باز المسؤول عن قاعدة "أسدود".

وأوضحت الصحيفة أن التحقيقات شملت وقائع حدثت خارج "المنطقة البحرية" لا تقل خطورة عن الانتهاكات التي حدثت فوق السفن، وفقًا لمكتب المدعي العام.

وبناء على ذلك، ضمت القائمة أيضًا مفوّض شرطة الاحتلال "الإسرائيلية" دانيال ليفي، ومفوض مصلحة السجون الصهيونية كوبي يعقوبي، ومدير سجن "كتسيعوت" مناحيم بيباس، وقائد وحدة النقل "نحشون" أساف زاغوري، وقائد ما يُسمّى "حرس الحدود" بريك يتسحاق.

ووفقًا للشكاوى المقدمة إلى السلطات القضائية الإيطالية، تعرض النشطاء الذين احتُجزوا لنظام ممنهج من العنف والتعذيب والإذلال، إلى جانب الخطف والسطو وإلحاق أضرار عرّضت السفن إلى خطر الغرق.

وبحسب الصحيفة تستند هذه الادعاءات إلى شهادات 50 شخصًا وتحليل لمقاطع فيديو وتقييمات فنية وتقارير طبية.

وإلى جانب إيطاليا، قالت "لاريبوبليكا"، إن 10 مكاتب للادعاء العام في 10 دول أوروبية أخرى تجري هي الأخرى تحقيقات لكشف ملابسات ما حدث، وتضم قائمة الدول البرتغال وإسبانيا وفرنسا والسويد وبولندا وبلجيكا وهولندا وأستراليا وفنلندا وسلوفاكيا.

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