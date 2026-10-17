استمر جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في يومه الـ375، ما أسفر خلال الساعات الـ24 الماضية عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

واستشهد عبيدة مرتجي جراء استهدافه بمسيّرة "إسرائيلية" في حي النصر غربي مدينة غزة، فيما استشهدت الفلسطينية هدى أبو عدوان (50 عامًا) برصاص قوات الاحتلال في منطقة بئر 19 شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع.

ووفق مصادر طبية، استشهد حاتم خليل أبو حسنين، البالغ 45 عامًا إثر إطلاق مسيّرة للاحتلال النار في منطقة التوام شمالي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد أدهم خليل معروف في قصف للاحتلال طال منطقة الاتصالات غرب مخيم جباليا شمالي القطاع.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال فجر اليوم السبت (17 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، المناطق الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس، كما أغارت طائرات الاحتلال على منزل يعود لعائلة أبو اسعيد شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

بالإضافة إلى إصابة فلسطيني جراء إطلاق قوات الاحتلال "الإسرائيلي" النار شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما واصل جيش الاحتلال عمليات النسف لمنازل المواطنين في حي الشجاعية شرقي غزة.

ومنذ الإعلان عن وقف إطلاق النارفي 10 تشرين الأول/أكتوبر، بلغ إجمالي الشهداء 1505 فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 5332، إضافة إلى انتشال جثامين 838 شهيدًا.

ومنذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتفع عدد الشهداء إلى 74,396، فيما بلغ عدد المصابين 175,449.

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