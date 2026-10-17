اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت 17 تشرين الأول 2026 بالتحولات العالمية التي تلامس الانقلابات والتغييرات الجذرية للأنظمة المستقرة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث ركزت على المؤشرات الصادمة والواقعية التي تشير إلى نوع من التغير الواقعي في المزاج الغربي تجاه أنظمة الحكم والإدارة عند شعوب تلك المناطق، وليس ذلك إلا بسبب الفشل الذريع لهذه الأنظمة الفكرية والسياسية في حل أزمات العالم، بل ودورها الأبرز في إثارة الأزمات وغرقها في مستنقعات متتالية تعجز عن الخروج منها، وأبرزها الحرب على الجمهورية الإسلامية في إيران وصمود الأخيرة أمام نظام عالمي استمر لعقود من الهيمنة.

أنفاس «أوروبا الموحدة» الأخيرة

كتبت صحيفة «رسالت»: «تحمل نتائج استطلاعات الرأي الموثوقة في فرنسا رسالة صادمة للمعسكر النيوليبرالي وأنصار مشروع التكامل الأوروبي: صعود الحركة القومية المتطرفة (الجبهة الوطنية الفرنسية بقيادة مارين لوبان) في طريقها للاستيلاء على قصر الإليزيه. إن الانتصار الحاسم لهذه الحركة على المرشحين البارزين لحركة يمين الوسط ليس مجرد مثال على انتقال السلطة الرئاسية في انتخابات 2027، بل يُعتبر السيناريو الأكثر رعبًا لمهندسي الاتحاد الأوروبي وقادة منطقة اليورو. السؤال الأساسي والاستراتيجي الذي يواجه المحللين هو: كيف أصبحت فرنسا، التي كانت حجر الزاوية والأصل النظري والمحور التاريخي للتكامل القاري، اليوم، مركز زلزال ورمزًا للانهيار الحتمي لهذا الصرح برمته؟

يجب البحث عن الإجابة في الاحتكاك التاريخي بين نموذجين لا يمكن التوفيق بينهما: من جهة، عقيدة العولمة، التي نشأت على وهم "الذوبان التدريجي للحدود والمصالح الوطنية في بيروقراطية بروكسل المركزية"، ومن جهة أخرى، الهوية الثابتة والراسخة لـ"الدول القومية" بجذورها الإقليمية العميقة، ومطالبها التاريخية، وأولوياتها البيولوجية. فإذا كان البيروقراطيون الأوروبيون، في نشوة ما بعد الحرب الباردة، قد اعتبروا تطور هذا الهيكل العابر للحدود أمرًا حتميًا، خطيًا، ولا رجعة فيه، فإن التطورات الحالية على أرض الواقع تثبت أن النزعة الأوروبية تواجه أعمق مأزق وجودي منذ عام 1945. لم تكن فرنسا لاعبًا هامشيًا، بل كانت القوة الدافعة الجيوسياسية والفكرية لهذا النظام المعقد. لذلك، فإن وصول القوميين الراديكاليين المناهضين للاتحاد الأوروبي إلى رأس السلطة التنفيذية الفرنسية في عام 2027 سيشكل ضربة قاصمة للنظام الحاكم ونهاية عهد السلطة فوق الوطنية. نقطة اللاعودة التي يمكن اعتبارها بداية التفكك التدريجي للاتحاد الأوروبي. يُعد التحول الاجتماعي وانهيار الأحزاب الفرنسية التقليدية أبرز مظاهر تآكل هيمنة بروكسل، وتراجع القاعدة الاجتماعية الثنائية الكلاسيكية المتمثلة في "يمين الوسط والديمقراطيين الاجتماعيين الليبراليين" في فرنسا؛ وهي أحزاب ضمنت لعقود استمرار الجمهورية الخامسة، وضحّت، بتفانٍ مطلق، بسيادة باريس في سبيل أوامر مؤسسات الاتحاد غير الخاضعة للمساءلة وسياسات البنك المركزي الأوروبي المفروضة. حتى المناورات الشعبوية والانتقائية لحركة التكنوقراط الوسطية بقيادة إيمانويل ماكرون فشلت في رأب هذا الصدع العميق وإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين على إرادة بروكسل. كانت نتيجة عقود من الخضوع لإملاءات خارجية تراكم استياء بنيوي داخل المجتمع الفرنسي: تضخم جامح وانهيار القدرة الشرائية للطبقتين الوسطى والعاملة، وتراجع ملحوظ في خدمات الرعاية الاجتماعية وضعف أسس الضمان الاجتماعي، وتفاقم أزمات الهوية والأمن نتيجةً لغياب الانضباط في سياسات الحدود المفتوحة، والأسوأ من ذلك كله، التجربة المريرة لـ"الاغتراب السياسي" للمواطنين من النخب المعينة والخفية في المفوضية الأوروبية.

وفي إطار هذه العلاقات الشمولية العابرة للحدود، تصمت مؤسسات مثل البرلمان الأوروبي، التي تتظاهر دائمًا بالدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان في الجنوب العالمي، صمتًا منافقًا ومطلقًا أمام القمع العنيف الذي تمارسه آلة القمع البوليسية ضد المعلمين والعمال والطلاب في شوارع باريس، خشية أن تُهدد أسس النظام القائم.

لذا، فإن التحول الجذري للمجتمع الفرنسي نحو القوميين ليس مجرد حماس انتخابي أعمى، بل هو احتجاج عقلاني وجوهري على وحشية التكنوقراطية العابرة للحدود في العصر الحديث. وقد أحسنت حركة لوبان استغلال نقطة ضعف هذا المشروع: استعادة السيادة الوطنية، والتمييز الواضح بين الهوية والأمن، وإلغاء أوامر التوحيد التي يفرضها الوكلاء الأوروبيون، والأولوية المطلقة للمواطن الأصلي. إن الابتعاد عن المعتدلين واختيار القوى الراديكالية يحمل رسالة واضحة: نموذج الأوامر الأوروبية العابرة للحدود لم يفقد فعاليته الاقتصادية والأمنية فحسب، بل جُرِّد أيضًا من أي مبرر مشروع.

[...] خلاصة القول، إن التطورات في فرنسا لا تحدث بمعزل عن الواقع السياسي؛ ففوز اليمين في باريس سيكون بمثابة حافز لتسريع التحول في جميع أنحاء القارة. ويُظهر ضعف الأحزاب اليسارية والليبرالية في إسبانيا، وترسيخ التوجهات القومية في إيطاليا، وتنامي المقاومة في أوروبا الوسطى، أن التكنوقراط باتوا يواجهون ضغوطًا متزايدة. ومع وجود قادة أقسموا على الولاء لأعلامهم الوطنية، لا لراية بروكسل، سيعاني المجلس الأوروبي من شلل هيكلي، وستفقد المفوضية الأوروبية القدرة على ممارسة سلطتها. ولن تجد التيارات المحافظة التقليدية والاشتراكية الديمقراطية من تُلقي عليه اللوم في هذا التراجع التاريخي سوى "أدائها المتعصب والمتغطرس". لقد بنوا المشروع الأوروبي على أوهام مثل "نهاية التاريخ" و"القضاء على النزعات القومية"؛ أوهام انهارت أمام حقائق المعيشة والهوية».

مهرج ضد مهرج

كتبت صحيفة «وطن أمروز»: «في هذه الأيام، يسود غضب شديد بين الرئيس الأميركي المقامر والرئيس الأوكراني المُهرج. وخلافًا لمزاعم ترامب خلال حملته الانتخابية، لم تتوقف الحرب في أوكرانيا في غضون 24 ساعة من دخوله البيت الأبيض، ولم تنتهِ حتى بعد أشهر. بل تستمر الحرب في أوكرانيا بضراوة، ومع اقتراب رئاسة ترامب من عامين، لا تزال وعوده بإنهاء هذه الحرب سريعًا غائبة.

إن الحرب في أوكرانيا، التي رافقها في البداية دعم البيت الأبيض الكامل لكييف وتعزيز واشنطن لترسانة الأسلحة الأوكرانية، أصبحت الآن مثالًا واضحًا على التحول في السياسة الخارجية الأميركية؛ تحول تنأى فيه الحكومة الجديدة بنفسها عن التزامات الحكومة السابقة، وتحوّل حليف الأمس إلى طرف مُجبر على قبول شروط واشنطن. يرى ترامب أن الدعم العسكري لأوكرانيا يُكبّد الولايات المتحدة تكلفة باهظة، وبينما قدّمت إدارته أسلحة وصواريخ لكييف مقابل الدولارات، فقد سئم الآن من استمرار الحرب. ومع ذلك، فإن أكثر ما أثار التساؤلات حول الرئيس الأميركي هو عجزه عن الوفاء بوعده بإنهاء الحرب فورًا؛ وهو وعد كان من المفترض أن يكون أحد أهم مؤشرات تفوقه وفعاليته في السياسة الخارجية، ولكنه أصبح رمزًا للفشل بالنسبة لترامب.

بعد رفض أوكرانيا مقترح وقف إطلاق النار الذي ترعاه الولايات المتحدة، اتهم ترامب، في تصريحاته الأخيرة حول الحرب، زيلينسكي بالافتقار إلى إرادة حقيقية للتوصل إلى اتفاق، وزعم أن هجمات أوكرانيا على مصافي النفط الروسية تسببت في ارتفاع أسعار النفط العالمية. وفي مقابلة مع نيوزماكس، قال ترامب إن زيلينسكي "ليس شخصًا جيدًا للتعامل معه"، وأنه على الرغم من حديثه عن رغبته في التوصل إلى اتفاق، إلا أنه لا يرغب فعليًا في التوصل إلى اتفاق.

اعتبر دونالد ترامب العداء الشخصي بين فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقبةً خطيرةً أمام التوصل إلى اتفاق، وشدد مجددًا على ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا سريعًا. كما زعم أن أوكرانيا بحاجة إلى إجراء انتخابات جديدة رغم الحرب.

تأتي هذه التصريحات في سياق استمرار التوترات بين الرئيسين لعدة أشهر، والتي كان من أبرز لحظاتها المثيرة للجدل اجتماعهما العام الماضي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض وأمام عدسات وسائل الإعلام. خلال ذلك الاجتماع، قاطع ترامب ونائبه جيه دي فانس خطاب زيلينسكي مرارًا، متهمين إياه بجحود دعم واشنطن وعدم استعداده لإبرام اتفاق مع روسيا. أدى هذا الخلاف العلني إلى إنهاء الاجتماع مبكرًا، كما فشل الاتفاق المزمع بشأن الموارد المعدنية الأوكرانية. والآن، مع تصاعد الخلافات، بات من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن العلاقة بين واشنطن وكييف لا تقوم على التزام دائم، بل على حسابات ومطالب البيت الأبيض المتغيرة.

[...] هذه التصريحات، بعيدًا عن كونها مجرد خلاف شخصي بين سياسيين متطرفين، تُظهر في الواقع نظرة ترامب لحلفاء أميركا، وتُثبت أن واشنطن ستدعم الحكومات الحليفة طالما كانت مطيعة تمامًا. من جهة أخرى، يأتي طلب الرئيس الأميركي تغيير رئيس دولة حليفة في وقت كانت فيه واشنطن قد جعلت الدعم العسكري والسياسي للحكومة نفسها أحد محاور سياستها الخارجية، ثم انقلبت الآن تمامًا على سياساتها قبل عامين؛ وهو تحول يُظهر أن حتى أقرب حلفاء الولايات المتحدة لا يمكنهم الاعتماد على دعم واشنطن والتزاماتها.

[...] كما يبدو أن اتفاق ترامب مع بوتين قد يُسهم في تهدئة سوق وقود الديزل على المدى القصير، لكن حل أزمة الديزل في الولايات المتحدة يعتمد على استعادة مستدامة للإمدادات وتقليل الاضطرابات في سوق الطاقة العالمية، وسيستمر هذا الاضطراب طالما استمرت الحرب الأميركية ضد إيران. وبناءً على ذلك، لحل أزمة الديزل في الولايات المتحدة، يحتاج ترامب إلى الضغط على وزارة الحرب لإعلان إنهاء الحرب ضد إيران، بدلًا من الضغط على أوكرانيا لوقف الحرب. حربٌ تُعدّ السبب الرئيسي والأهم لارتفاع أسعار الوقود والطاقة عالميًا، بما في ذلك سعر الديزل في الولايات المتحدة».

أفول الليبرالية الأميركية مع صعود الجمهورية الاشتراكية الأميركية

كتبت صحيفة «جوان»: «باتت بوادر تحوّل جذري في الغرب أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، ويبدو هذه المرة أن "هناك أخبارًا جديدة في الغرب!". استنادًا إلى الأدلة المتاحة، يمكن القول إن القلق المتزايد بشأن شرعية الأطر القائمة في الغرب قد انتقل من الهامش إلى صلب الموضوع. أعتبر هذا أحد الأسباب، أو السبب الرئيسي، وراء نزعة الغرب وأميركا للحرب وتجاوزاتها، لا سيما في الحروب الأخيرة، لأن الغرب شعر بالتهديد.

إن تغير "المذاهب" (المدارس الفكرية والأيديولوجيات) المذكورة في العدد الجديد من مجلة نيوزويك، والقلق بشأن الشعبوية الذي تناولته صحيفة فايننشال تايمز، والتأكيد على ثبات القوانين الدستورية الغربية حتى في مواجهة التغيرات الديموغرافية والأغلبية التي سمعناها في خطابات كبار المسؤولين الغربيين، كلها وجهان لعملة واحدة من هذا القلق.

بحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب ونُشر في العدد الأخير من مجلة نيوزويك، فإن 43% من البالغين الأميركيين ينظرون الآن إلى الاشتراكية نظرة إيجابية. وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها النسبة 40% منذ عام 2010. والأهم من ذلك، أن هذا النمو مدفوعٌ إلى حد كبير بالمستقلين سياسيًا، الذين ارتفعت نسبة تأييدهم للاشتراكية من 37% إلى 47%. في المقابل، انخفضت شعبية الرأسمالية من 60% في عام 2021 إلى 54%.

[...] لا شك أن صعود الاشتراكية في أميركا لا يعود إلى السردية الماركسية الكلاسيكية للصراع الطبقي، بل يمكن القول الآن إنه نتاج لمشاكل مادية محددة للغاية. ففي مواجهة ارتفاع الأسعار وعدم استقرار الوظائف، ينتعش اليسار، وهو ما يلمسه المراقبون من خلال صور الطلاب الفرنسيين في الشوارع.

ورغم أن أحزاب اليمين هي الأرجح فوزًا في فرنسا وألمانيا، فإن هذا اليمين الجديد في أوروبا ليس ليبراليًا بل قومي، مدفوعًا بمخاوف الهجرة. بدأ تحوّل الأيديولوجيات، لكن هذه المرة ليس في صورة ثورة، بل في صورة تنافس على الخطاب. قد يكون صعود الاشتراكية بين الشباب الأميركي رد فعل عاطفيًا على أوجه القصور التوزيعية للرأسمالية، لكنه لا يعني ببساطة التخلي عن الغرب. يمكن بالفعل استخدام الحرب كمتنفس للقلق الداخلي، ويمكن القول إن الحروب التي تشنها أميركا، والحرب ضد إيران، هي أيضًا من هذه المنافذ. مع ذلك، تُعدّ هذه الحروب سلاحًا ذا حدين، ويترقب دعاة التعددية حدّها الآخر!».

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