في إطار الرد على ما أُثير بشأن استخدام القنابل الأميركية ضد إيران، قال القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية، العميد مجيد ابن الرضا: " لا أهمية لأسماء قنابلكم وأحجامها"، مضيفًا: "قنابلكم ستنفجر في أماكن أخرى، في سمعتكم على المستوى العالمي، وفي الاقتصاد الأميركي، وحتى في معادلاتكم الانتخابية".

وتابع ابن الرضا في حديث له اليوم السبت (17 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، أنّ "قوتنا الصاروخية هي التي غيّرت المعادلات، وأوصلتكم إلى مرحلة بات عليكم أن تقولوا منذ الآن: أمرك سيدي".



الكلمات المفتاحية