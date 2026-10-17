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إيران

القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية: لا أهمية لأسماء قنابلكم وأحجامها
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إيران

القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية: لا أهمية لأسماء قنابلكم وأحجامها

2026-10-17 10:56
القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية ردًا على التهديدات الأميركية: ستنفجر في سمعتكم واقتصادكم
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في إطار الرد على ما أُثير بشأن استخدام القنابل الأميركية ضد إيران، قال القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية، العميد مجيد ابن الرضا: " لا أهمية لأسماء قنابلكم وأحجامها"، مضيفًا: "قنابلكم ستنفجر في أماكن أخرى، في سمعتكم على المستوى العالمي، وفي الاقتصاد الأميركي، وحتى في معادلاتكم الانتخابية".

وتابع ابن الرضا في حديث له اليوم السبت (17 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، أنّ "قوتنا الصاروخية هي التي غيّرت المعادلات، وأوصلتكم إلى مرحلة بات عليكم أن تقولوا منذ الآن: أمرك سيدي".
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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