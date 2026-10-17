أفادت بحرية الحرس الثوري الإسلامي الإيراني بوقوع انفجار أعقبه حريق شديد في ناقلة نفط عملاقة تحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام، بعد اصطدامها بلغم بحري خلال عبورها مضيق هرمز من مسار غير مصرّح به.

وبحسب البيان الصادر عنها، أبحرت الناقلة باتجاه مضيق هرمز بعدما أوقفت أنظمة تحديد المواقع والرادار، في محاولة للتمويه عبر مسار غير مصرّح به، مشيرةً إلى أنّها كانت تحظى "بدعم من الجيش الأميركي، الذي يمارس التهريب والإرهاب".

وجددت بحرية حرس الثورة الإسلامية تأكيد إغلاق مضيق هرمز، محذّرةً السفن من مغبّة مخالفة الأنظمة الإيرانية للملاحة فيه، ومشيرةً إلى أنّها قد تتعرض للاحتراق بنيران الجيش الأميركي، الذي وصفته بـ"الإرهابي".

كما تعرّضت عدة ناقلات نفط للاحتراق نتيجة مخالفتها المسارات المحددة والتعليمات الإيرانية الخاصة بالملاحة في مضيق هرمز.

وتفرض إيران قيودًا على حركة الملاحة المعتادة في مضيق هرمز منذ بدء العدوان الأميركي "الإسرائيلي" عليها في 28 شباط/فبراير 2026، مع استمرار عبور عدد محدود من السفن، فيما تربط إعادة فتحه بتنفيذ شروطها المتعلقة بأمن الملاحة والالتزام بمذكرة التفاهم.

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