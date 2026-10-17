كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي  "دار الحوراء" ينتصر على الدمار والوحشية "الإسرائيلية".. إطلاق العمل به بعد توقف قسري

إيران

بحرية الحرس الثوري: احتراق ناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم بحري في هرمز
🎧 إستمع للمقال
إيران

بحرية الحرس الثوري: احتراق ناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم بحري في هرمز

2026-10-17 11:14
60

أفادت بحرية الحرس الثوري الإسلامي الإيراني بوقوع انفجار أعقبه حريق شديد في ناقلة نفط عملاقة تحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام، بعد اصطدامها بلغم بحري خلال عبورها مضيق هرمز من مسار غير مصرّح به.

وبحسب البيان الصادر عنها، أبحرت الناقلة باتجاه مضيق هرمز بعدما أوقفت أنظمة تحديد المواقع والرادار، في محاولة للتمويه عبر مسار غير مصرّح به، مشيرةً إلى أنّها كانت تحظى "بدعم من الجيش الأميركي، الذي يمارس التهريب والإرهاب".

وجددت بحرية حرس الثورة الإسلامية تأكيد إغلاق مضيق هرمز، محذّرةً السفن من مغبّة مخالفة الأنظمة الإيرانية  للملاحة فيه، ومشيرةً إلى أنّها قد تتعرض للاحتراق بنيران الجيش الأميركي، الذي وصفته بـ"الإرهابي".

كما تعرّضت عدة ناقلات نفط للاحتراق نتيجة مخالفتها المسارات المحددة والتعليمات الإيرانية الخاصة بالملاحة في مضيق هرمز.

وتفرض إيران قيودًا على حركة الملاحة المعتادة في مضيق هرمز منذ بدء العدوان الأميركي "الإسرائيلي" عليها في 28 شباط/فبراير 2026، مع استمرار عبور عدد محدود من السفن، فيما تربط إعادة فتحه بتنفيذ شروطها المتعلقة بأمن الملاحة والالتزام بمذكرة التفاهم.

الكلمات المفتاحية
مضيق هرمز الحرس الثوري
إقرأ المزيد
المزيد
بحرية الحرس الثوري: احتراق ناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم بحري في هرمز
بحرية الحرس الثوري: احتراق ناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم بحري في هرمز
إيران منذ 55 دقيقة
القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية: لا أهمية لأسماء قنابلكم وأحجامها
القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية: لا أهمية لأسماء قنابلكم وأحجامها
إيران منذ ساعة
أنفاس «أوروبا الموحدة» الأخيرة عنوان بارز في الصحف الإيرانية 
أنفاس «أوروبا الموحدة» الأخيرة عنوان بارز في الصحف الإيرانية 
إيران منذ ساعة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
بحرية الحرس الثوري: احتراق ناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم بحري في هرمز
بحرية الحرس الثوري: احتراق ناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم بحري في هرمز
إيران منذ 55 دقيقة
كيف حوّلت إيران الجيش الإمبراطوري الأمريكي إلى عصابة لتهريب النفط!
كيف حوّلت إيران الجيش الإمبراطوري الأمريكي إلى عصابة لتهريب النفط!
مقالات منذ 22 ساعة
آبادي:
آبادي: "إسرائيل" أهم مصدر لزعزعة الاستقرار في آسيا ويجب طردها من آلية سيكا
إيران منذ يوم
الصحف الإيرانية: إيران هي القوة المهيمنة في الخليج
الصحف الإيرانية: إيران هي القوة المهيمنة في الخليج
إيران منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة